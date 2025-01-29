В ТЦК Харькова помогали уклоняться от мобилизации. Как работала схема (фото)

"Услуги" стоили немало

В одном из ТЦК Харькова наладили схему уклонения от мобилизации. Желающим помогали избежать призыва в армию через якобы смену места жительства.

Схему заблокировали работники Государственного Бюро расследований, сообщается на сайте ГБР. Мужчинам, желавшим избежать мобилизации предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК через фиктивное изменение места жительства.

"Клиентам" для этого даже не нужно было приходить в военкомат, все необходимые документы заполнялись без них. После этого мужчинам каждый месяц выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу.

"За перевод в нужный ТЦК и ежемесячную выдачу соответствующих повесток военнообязанный должен был заплатить 70 тыс. гривен", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР задержали посредника, которого организаторы схемы отправили получить деньги от очередного уклониста. Как оказалось, сам посредник также уклонялся от мобилизации таким же образом.

Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

"Проверяются действия работников ТЦК, в том числе руководящего звена. Проведен ряд обысков, в том числе в терцентре комплектования. Изъяты документы на новых "клиентов", которые изучаются", — добавили в ДБР.

Ранее народная депутат Анна Скороход назвала "Телеграфу" пять "популярных" способов уклонения от мобилизации через ТЦК. Некоторые ТЦК продают пустые бланки с печатями и подписями.