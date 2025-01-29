Юрист рассказала, куда обращаться в таких случаях

В Украине идет мобилизация, и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выполняют функцию воинского учета и обеспечения обороноспособности государства. Однако иногда возникают случаи, когда граждане могут принудительно удерживать в помещениях ТЦК вопреки их воле.

Юрист Татьяна Козян, специалист по военному праву, пояснила, что принудительное удержание в ТЦК без законных оснований незаконно и может квалифицироваться как нарушение статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы). Передает РБК-Украина.

Что делать, если вас не выпускают из ТЦК

Юрист советует в первую очередь спросить, на каких правовых основаниях вас удерживают. Также нужно требовать письменный документ, подтверждающий законность действий сотрудников ТЦК.

"Если вас удерживают в помещении ТЦК, нужно требовать от представителей центра объяснения правовых оснований вашего пребывания. Попросите предоставить письменный документ, обосновывающий это решение", — посоветовала эксперт.

Если вас принудительно удерживают, звоните по телефону 102 и сообщите о незаконном лишении свободы. Важно указать:

кто вас удерживает;

где вы находитесь;

что вам не разрешают покинуть помещение.

Если возможно, запишите на видео или аудио процесс принудительного содержания – это может стать доказательством дальнейшего рассмотрения дела.

Сообщите юристу о ситуации, и он сможет помочь вам выйти из ТЦК законным путем. Также вы имеете право подать заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) или прокуратуру о превышении служебных полномочий (ст. 365 УК Украины), отмечает специалист по военному праву.

Кроме того, юрист Татьяна Козян напомнила, что принудительное медицинское освидетельствование в ТЦК без согласия лица или решения суда также является незаконным.

"Задержание возможно только в пределах Уголовного процессуального кодекса или в случае совершения административного правонарушения", — добавила она.

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