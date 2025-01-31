ВСУ имеют успехи на Покровском направлении, но враг также продвинулся. Что происходит на фронте (карта боев)

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 670 человек

Идет 1073-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за минувшие сутки, 30 января, на фронте произошло 150 боевых столкновений. Силы обороны восстановили позиции на одном из участков фронта в Донецкой области, однако у врага тоже есть продвижение.

По данным портала DeepState, украинские защитники восстановили позиции у Удачного на Покровском направлении. Российская армия оккупировала Новоандреевку и продвинулась в Нелиповке, Котлино и у Шевченко.

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В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении наши защитники в течение суток отбили 71 атаку. Враг пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Андреевка, Зверевое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное.

На Лиманском направлении россияне совершили 11 атак. Основные усилия они концентрировали в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Балка Журавка, Ямполевка, Зеленая Долина, Терны и Колодцы.

На Северском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников. Бои шли в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили 10 вражеских попыток продвинуться вперед. Россияне атаковали вблизи Орехово-Василовки, Новомаркового, Ступочек, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении российская армия совершила 13 атак. Враг пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского.

Как сообщал "Телеграф", украинские ударные беспилотники ночью 31 января, вероятно, атаковали не только Ростовскую и Нижегородскую области, но и нефтебазы и нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Бессчетные взрывы были слышны как в регионе, так и конкретно в Волгограде.