Карманный охотник на крыс. В Украине продают собаку чешской породы за более чем 20 тысяч грн (фото, видео)

Пражские крысарики легко поддаются дрессировке

Собаки миниатюрного размера не теряют популярности. Однако они могут быть не только эстетически привлекательными, но и нести подлинную пользу. К примеру, порода пражский крысарик, щенка которой можно купить в Украине за 10 — 20 тысяч грн. Эта порода имеет мощные охотничьи инстинкты, несмотря на свой малый размер.

На одном из маркетплейсов разместили объявление о продаже такого щенка за 500 евро (21,1 тыс.грн). Это самец, возрастом в полгода. Уже чипированный. Другое объявление предлагает продажу щенок за 10 тыс. грн. В обоих объявлениях говорится о характере животного. Эти компанейские собаки хорошо ладят с людьми. Разница в цене может объясняться происхождением, наличием документов о родословной и т.п.

Пражский крысарик за 500 евро

Пражский крысарик за 10 тыс. грн

Что за порода пражский крысарик

Пражский крысарик (ратлик, лыбенская серночка) — миниатюрная, активная и жизнерадостная собака-компаньон из Чехии. Когда-то был популярен среди чешской знати и простого населения как охотник на грызунов. Впоследствии его вытеснил миниатюрный пинчер. В 1980-х годах породу возродили и сейчас она признана национальным символом Чехии.

Пражский крысарик легко натренировать выполнять трюки

Это миниатюрный пес, который любит игры и длинные прогулки. Несмотря на декоративную роль, сохранил охотничьи инстинкты. Это короткошерстная порода. Животные вырастают до 20-23 см в холке и весят 1,5 – 3,5 кг. Продолжительность жизни пражского крысарика – 12-14 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой миниатюрной собаке-компаньоне. Это померанский шпиц. Его в эксклюзивной расцветке в Украине продают по цене недорогого автомобиля.