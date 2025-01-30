Похожа на игрушку. В Украине продают породистую собаку почти за 175 тысяч грн (фото)
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У щенка есть все необходимые документы
В Украине, кроме красивых и редких кошек, еще продают довольно милых собак. Так, всего за 4 тысячи евро можно приобрести той-пудель мини (японский пудель или Tea Cup Toy).
Об этом говорится на портале с объявлениями по продажам. Отмечается, что такая собака весит от 1,3 до 1,5 кг.
Это настоящий мини-щенок, который по размерам в несколько раз меньше обычных кошек. Собаку продают почти за 175 тысяч грн вместе с документами и прививками.
В частности, щенок имеет:
- паспорт обычный;
- загранпаспорт;
- зарегистрированный чип;
- обработку от гельминтов и паразитов;
- вакцины.
Эту милую собаку можно приобрести в Киеве, но заводчики развозят щенков по всей Украине и даже в Европу.
На фото видно, что той-пудель выглядит, как игрушка. Это очень маленький, лохматый щенок с каштановой шерстью. Окрас – ред браун.
Что известно о той-пуделе мини?
Той-пудель (или карликовый пудель) – это благородная собака с изящной мордашкой и длинной шеей. Эти собаки имеют кучерявую шерсть разных оттенков от голубого, серого, серебристого, коричневого до абрикосового и кремового. Рост взрослой собаки стандартного размера не выше 28 см, а вес – не более 4,5 кг. А порода мини имеет вес 1,3-1,5 кг и значительно меньшую высоту.
Однако этот пудель мини (японский пудель или Tea Cup Toy) не признан FCI (Международной ассоциацией кинологических федераций).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве продают очень редкую кошку-эльфа почти за 200 тысяч.