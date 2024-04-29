"Замок Гарри Поттера": что известно о Дворце студентов Одесской юракадемии и при чем здесь Кивалов

Это здание имеет недобрую славу

В понедельник, 29 апреля, в Одессе загорелся "замок Гарри Поттера" после российского обстрела. Спасатели пытаются затушить здание, но им приходится работать на расстоянии.

Подъезд специальной техники к замку усложнен, между тем кровля уже разрушена. "Телеграф" узнал, что известно о "замке Гарри Поттера", который еще называют резиденцией экс-нардепа и ректора Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергея Кивалова, хотя официально это один из корпусов учебного заведения, Дворец студентов.

"Замок Гарри Поттера" горит в Одессе

Предварительно, Россия ударила по городу баллистической ракетой. Удар пришелся по роскошному замку, расположенному на берегу Черного моря.

Внутри находился и Сергей Кивалов. Он получил ранение и был госпитализирован.

Пожару присвоен самый высокий уровень сложности. Спасатели не могут его затушить, потому что нет возможности приблизиться на технике к объекту ближе, чем на 600 метров. СМИ пишут, что здание разрушено.

Огонь охватил здание

Как выглядит теперь "Замок Гарри Поттера"

Скандальная резиденция

У этого четырехэтажного здания есть много названий: дворец студентов "Одесской юридической академии", "Замок Гарри Поттера", "замок Кивалова", резиденция Кивалова. Официально в 2015 году открылся корпус Международного Гуманитарного Университета.

Замок находится на побережье Черного моря

Однако у местных активистов "Автомайдана" возникло много вопросов к зданию. Во-первых, это его расположение. Замок находится на Набережной в Одессе и имеет выход к Черному морю. По украинскому законодательству запрещено ограничивать свободный доступ к морю забором.

На территории этого "корпуса" также были теннисный корт, причал и сауна. Потому замок и прозвали резиденцией Кивалова.

Отметим, что экс-нардеп, которому якобы принадлежит это роскошное здание, связан с Кремлем. Он получал награды от Путина за свою антиукраинскую деятельность. При этом после полномасштабного вторжения Кивалов от них не отказался. А еще он продолжил работу в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о Сергее Кивалове. Интересные факты о жизни и деятельности экс-"регионала".