"Путін не з'явиться в Гаазі": міжнародний адвокат пояснив складність трибуналу для Росії

Деякі держави побоюються, що такий крок створить небезпечний прецедент

Арешт Путіна та суд над ним у Гаазі поки залишаються недосяжною метою через низку перешкод. Хоча Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт президента РФ, його затримання ускладнюється юридичними та політичними питаннями.

Найбільшою проблемою є президентський імунітет, щодо якого немає згоди навіть серед провідних країн світу. Про це розповів виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів і експерт з міжнародного права Марк Елліс, передає РБК-Україна.

За його словами, особливо гостро стоїть питання створення спеціального трибуналу для Росії. Навіть країни "Великої сімки" не можуть дійти згоди щодо зняття президентського імунітету. Деякі держави побоюються, що такий крок створить небезпечний прецедент, який у майбутньому зможуть використати проти їхніх власних лідерів.

Експерт наголошує, що особисто він проти збереження імунітету для глав держав у таких випадках. Однак це питання залишається одним з найбільш суперечливих у процесі створення трибуналу.

Видача ордера на арешт Путіна показує, що навіть президент має відповідати за свої злочини. За такі тяжкі злочини можна судити в будь-який час, навіть через багато років. Хоч це й може тривати довго, але світ має добитися покарання винних, вважає Марк Елліс.

Історія вже бачила, як впливові лідери опинялися за ґратами. Так сталося з керівником Югославії Слободаном Мілошевичем, лідером боснійських сербів Радованом Караджичем, президентом Ліберії Чарльзом Тейлором, іракським диктатором Саддамом Хусейном та нацистом Адольфом Ейхманом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що суд у Гаазі видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова. МКС покладає на них особисту відповідальність за воєнні злочини в Україні.