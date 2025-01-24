"Праздник халявы" за счет давних абонентов. Что не так с тарифами "Киевстара", Vodafone и lifecell

Стоимость услуг растет из-за налогов и ряда других факторов

Операторы сотовой связи снова разозлили украинцев: тарифы продолжают стремительно расти для давних абонентов, в то время как для 'перебежчиков' из сетей-конкурентов предлагаются выгодные условия. Как следствие, возникает небольшая несправедливость.

Эксперт по цифровым технологиям eQualitie Александр Глущенко объяснил "Телеграфу", почему так "хитро" растут цены на связь, насколько это оправдано, и сделал прогноз относительно будущих трендов.

О каких сюрпризах от операторов идет речь

Оператор "Киевстар" вызвал возмущение пользователей тем, что предлагает абонентам других компаний переходить к нему со своим номером (для нынешних клиентов минимальный тариф дороже). Клиенты жалуются на его политику: мол, игнорируется просьба сделать тариф без интернета, нет лояльности к давним абонентам и возникают проблемы с подключением льготных тарифов (пенсионерам из сел нужно ехать в город).

В частности, спор возник вокруг пакета "LOVE UA Магнит" (включает 20 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на "Киевстар" и 1200 минут на звонки на другие мобильные и городские номера по Украине). Предлагается "суперсила" по выбору. Это может быть безлимитный Интернет, телевидение и другие услуги. Стоимость контракта составляет от 100 грн/мес, подписка – 125 грн на 4 недели. Цена остается неизменной в течение года.

Клиенты выражают недовольство тем, что сколько бы абоненты ни просили сделать тариф без интернета, оператор остается глухим к их потребностям. "Бесплатный" интернет оплачивает клиент, поскольку его стоимость уже заложена в тариф.

В компании ответили, что сегодня мобильный интернет является неотъемлемой частью телеком-услуг, поэтому бесплатные гигабайты входят в любой доступный тариф.

Недовольных абонентов не успокоил такой ответ. В комментариях написали, что пожилые люди понятия не имеют о мобильном интернете, и спросили, почему он тогда не работает, если является неотъемлемой частью услуг.

В свою очередь lifecell на днях ошеломил своих клиентов новостью, что поднимет тарифы в феврале. Но новым клиентам, перенесшим свой номер в lifecell с декабря, предложил неплохие цены и акцию "стоп-цена" (возможность заморозить тариф). Повышение цен не затронет эту категорию.

Vodafone тоже говорит, что существенно повышает тарифы, но предоставляет "компенсацию" посредством увеличения предоставленного объема интернета.

Почему тарифы растут так хитро

Эксперт Александр Глущенко еще в декабре предусмотрел для Телеграфа, что цены рано или поздно вырастут у всех операторов. Это будет происходить постепенно и в несколько этапов (в зависимости от стратегий и расчетов).

Сейчас, говорит Глущенко, у операторов нет другого выбора, кроме повышения цен. Это ведь бизнес, и он направлен на зарабатывание денег, а не на меценатство.

"Есть банальные законы экономики, их обмануть невозможно. Любой бизнес проводит корректировку на уровень инфляции, увеличение налогов, разницу курса. Мобильная связь должна быть дороже, потому что им подняли налоги и с января 2025 года военный сбор (платит работодатель за наемных) работников от суммы официальной зарплаты — Ред.) составляет 5% по сравнению с 1,5 % месяцем раньше", — рассказывает Глущенко.

Решение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) об обязанности операторов обеспечить себе энергонезависимость — 10 часов работы сети на случай отключений до 1 февраля 2025 года добавляет расходы. Такая энергонезависимость не бесплатна: аккумуляторы, генераторы, горючее стоят денег. Да и электричество операторы электронных коммуникаций покупают по коммерческому тарифу.

Кроме того, в удорожание тарифных планов заложена стоимость участия в аукционах, выкуп частот, расширение покрытия и емкости сетей. А еще нужно добавить постоянный фактор войны и регулярные восстановительные работы уничтоженной инфраструктуры.

"Эта совокупность прямо с июля прошлого года намекала на то, что мобильные операторы в будущем будут поднимать тарифные планы. Единственное, что это не будет сразу. У них есть финансовый год, у них есть бизнес-планирование. И они планируют и готовы растянуть все эти свои расходы во времени", — рассказывает Глущенко.

Операторы готовы улучшать связь согласно решениям государства, но при этом все равно заплатит абонент.

Что касается того, почему тарифы поднимают именно таким образом, Глущенко объясняет, что операторы не делают это синхронно и выжидают.

"Они все выжидают и имеют свой план действий по поднятию тарифов. Например, два оператора могут поднять цены почти синхронно, а третий заявляет: "Я еще подожду". Это зависит от финансовых возможностей того, кто будет ждать. lifecell подождал, собрал себе "мигрантов" и теперь тоже будет поднимать цены", — рассказывает эксперт.

Хотя было очевидно, что цены поднимут все, и эта беготня с помощью MNP (Mobile Number Portability или смена оператора с сохранением номера), если и даст выгоду, то только тем, кто перенес номер к оператору с лучшим покрытием в его регионе.

Скидки для новых клиентов – это особенность украинского рынка

Для новых клиентов у "Киевстара" и lifecell очень выгодные условия, а старые платят уже больше. Это особенность украинской отрасли, когда нового абонента любят и продают дешевый входной билет, а затем обилечивают.

"Для старых абонентов, у многих украинских не только мобильных операторов, вообще у представителей телеком-отрасли нет никакой лояльности. Она существует только для новых абонентов. По моему скромному мнению, на уже сформировавшемся постоянном рынке это не совсем правильный шаг. Все потенциальные абоненты уже знают, что такое интернет и что такое мобильный телефон, им не нужно ничего пробовать. Оператора меряют по другим показателям: по проблемам и скорости их решения, по клиентоориентированности… Когда начинаются проблемы – это становится лакмусовой бумажкой, согласно которой можно увидеть, насколько компания быстро решает проблемы и насколько она тогда клиентоориентирована и готова быстро решать технические, технологические проблемы. Если ваш провайдер не готов вам быстро сделать ремонт, или у него какие-то технические проблемы, он их не решает, нужно его менять. На высококонкурентном рынке – это просто", — рассказывает Глущенко.

Для большинства абонентов бренд компании или ее название уже ни о чем не говорят, кто является поставщиком услуги, люди могут и не помнить. А вот как только возникают разочаровывающие проблемы, абоненты готовы принимать радикальные и непопулярные решения.

"Для меня не совсем понятно, зачем человеку давать дешевый входной билет? Это же по факту, мы тебя приглашаем, а потом начинаем по полной программе тебя "обилечивать". Хотя абоненту-мигранту кажется, что это его звездное время намахать систему и теперь он точно будет платить гораздо меньше, чем у оператора другого цвета. Хотя это миф. И все маркетологи понимают, что за аттракцион невиданной щедрости расплачивается абонент позже или старые абоненты. Это не совсем справедливо в отношении абонентов, которые исправно платят десятилетиями. Я, например, у своего провайдера абонент 19 лет. Если бы мне позвонили и сказали, у нас специально для вас суперпредложение: заплати за 10 месяцев и получи бонусом +2 или +4 месяца, или давайте мы вам какую-нибудь персональную скидку сделаем… Мне было бы приятно, как абоненту. Я бы понимал, что меня ценят. А по факту, я вижу, как неофитов одаривают, заманивают, предлагают персональные скидки. А меня, как абонента-старожила, за чей счет этот праздник халявы происходит, — скромно забывают", — заключает эксперт.

Далее будут конкурировать за оптоволокно в Киеве, — прогноз

Теперь конкуренция вышла на новый этап, и операторы будут готовы отбирать друг у друга абонентов и мобильной связи, и домашнего интернета и телевидения, рассказывает Глущенко.

"Раньше не было большой конкуренции за мобильного абонента. Рынок был постоянным: Lifecell где-то третий, Kyivstar из Vodafone были первые и вторые. Их все устраивало. Сейчас конкуренция вышла на новый этап. Операторы будут тратить деньги на то, чтобы переманивать к себе абонента. И мобильных, в том числе, из-за MNP. Ранее MNP был неудобным – один абонент звонил другому, его предупреждали, что номер перенесен. Для многих это было непонятно. Сейчас просто идут гудки и большинство людей не будет знать, что типичный для lifecell номер с "063" обслуживает Vodafone или Kyivstar. Теперь они готовы отбирать друг у друга абонентов, мобильных, в том числе", — рассказывает эксперт.

Компании будут между собой конкурировать бандлами (сборными пакетами, где все идет в комплекте) по принципу "Три в одном": мобильный интернет + ведущий интернет и телевидение. Суммарно, "группой" это будет на порядок дешевле, чем покупать каждую услугу в отдельности.

Кроме того, операторы будут конкурировать между собой за Киев. Это ведь единственное место в Украине, где нет массового PON (Passive optical network), технологии пассивных оптических сетей. Это значит, что в Киеве доминируют другие технологии (DOCSIS или интернет через обычный телевизионный кабель, и FTTB — когда оптоволоконный кабель прокладывают в здание, а затем раздают через обычные медные не оптоволоконные провода по квартирам) и доля "оптоволокна", подведенного к домам и квартирам – минимальная.

"Поэтому рано или поздно они все начнут массово застраивать PONом Киев, чтобы предложить абоненту бандл с энергонезависимой оптикой и Министерство цифровой трансформации от провайдеров требует работоспособности таких сетей — до 72 часов, что актуально во время блэкаутов К тому же в столице финансов больше всего и абоненты готовы поменять технологии доступа. Потому веселая игра начинается. Все против всех, будет интересно", — подытожил Глущенко.

Ранее "Телеграф" писал, что "Киевстар" договорился с Starlink о внедрении революционной технологии. Direct to Cell.