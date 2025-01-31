Наказание ТЦК за "бусификацию". Юрист назвал два момента, без которых закон не заработает

Работа ТЦК вызывает очень много вопросов у граждан

Законопроект об уголовной ответственности работников ТЦК и членов военно-врачебных комиссий за нарушение во время мобилизации №12442 без контроля за его соблюдением так и останется невыполнимым желанием Верховной Рады поставить заслон "бусификации".

Об этом в эфире YouTube -канала Telegraf UA рассказал доктор философии в области права, советник министра внутренних дел Украины (2015-2021) Владимир Мартыненко. По его словам, именно такое поведение военнослужащих ТЦК сказывается на обороноспособности страны.

Он напомнил, что в Украине и так существует довольно жесткое законодательство за нарушение процессов, связанных с мобилизацией. Однако основной вопрос заключается в том, как его выполняют и контролируют на предмет соблюдения военнослужащими ТЦК.

— В Украине огромное количество прецедентов, связанных с деятельностью работников ТЦК по мобилизационным процессам. Этих прецедентов настолько много, что парламентарии пошли на то, чтобы выделить отдельной статьей в Уголовном кодексе нарушение закона как раз работниками ТЦК. Это поможет в том случае, когда будет контроль, когда работники ТЦК и правоохранительные органы будут привлечены к ответственности за нарушения. Пока мы этого не видим, — добавляет юрист.

По его словам, работа работников ТЦК и других вовлеченных в мобилизацию лиц вызывает очень много вопросов у граждан.

— Процесс мобилизации превращен в процесс издевательства над правами человека, издевательства над нашими гражданами. И мне кажется, это ни что иное, как желание неправомерно заработать пару единиц иностранной валюты, из-за чего происходит подрыв нашей обороноспособности. Так как из-за таких процессов (если глубже копнем) мобилизованные таким образом военнослужащие принесут не очень много пользы на линии боевого столкновения, — считает Владимир Мартыненко.

Он добавил, что огромная часть самовольно покидающих часть бойцов одной из причин СОЧ указывают как раз неправомерные действия военнослужащих ТЦК по мобилизации.

Напомним, известный адвокат Ростислав Кравец рассказал "Телеграфу", что несколько приговоров наведут порядок в работе ТЦК.