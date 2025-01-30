Наказание для ТЦК и ВЛК: нардеп объяснил, что может замедлить принятие закона
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Сейчас профильный комитет должен выработать изменения в законодательстве и создать действенный механизм наказания
В Украине скоро появится закон, который позволит наказывать работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и врачей военно-врачебных комиссий (ВЛК) за незаконную мобилизацию граждан. Однако принятие механизмов для наказания работников ТЦК и ВЛК может затянуться из-за судов, которые идут сейчас над генералами и офицерами в Украине.
Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, уже началась проверка жалоб граждан Украины, которых ТЦК пытались мобилизовать, несмотря на существующие законные основания для отсрочки или бронирования от мобилизации; в некоторых случаях представители ТЦК пытались мобилизовать забронированных работников оборонных предприятий.
"Когда я разобрал кейсы, то была история, когда человек был забронирован – у него в реестре "Оберег" работница ТЦК вынесла из реестра запись, что он забронирован. Таким образом его мобилизовали. Это в принципе преступление, это подделка. И за это предусмотрена ответственность", – пояснил нардеп.
Сейчас профильный комитет должен выработать изменения в законодательстве и создать действенный механизм наказания. Однако есть нюанс: процесс принятия законопроекта о наказании для ТЦК может усложниться из-за судов над генералами.
"Этот законопроект, я думаю, будет достаточно тяжело двигаться с учетом того, что есть прецедент в отношении суда над соответствующими командирами и генералами. Ну и, на мой взгляд, нам нужно сначала разобраться с этим кейсом, чтобы двигаться дальше в плане повышения наказаний", – резюмировал Федиенко.
Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект по уголовной ответственности работников ТЦК и членов военно-врачебных комиссий за нарушения во время мобилизации. Законопроект №12442 внесен в парламент в понедельник, 27 января 2025 года.
Также ранее "Телеграф" писал, могут ли сотрудники ТЦК забирать военно-учетный документ. Его забирают для того, чтобы в нем была сделана отметка о прохождении военно-врачебной комиссии.