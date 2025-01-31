Покарання ТЦК за "бусифікацію". Юрист назвав два моменти, без яких закон не працюватиме

Робота ТЦК викликає дуже багато запитань у громадян

Законопроєкт про кримінальну відповідальності працівників ТЦК та членів військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізації №12442 без контролю за його дотриманням так і залишиться нездійсненним бажанням Верховної Ради поставити заслін "бусифікації".

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів доктор філософії у галузі права, радник міністра внутрішніх справ України (2015-2021) Володимир Мартиненко. За його словами, саме така поведінка військовослужбовців ТЦК б’є по обороноздатності країни.

Він нагадав, що в Україні й так існує досить жорстке законодавство за порушення процесів, пов'язаних з мобілізацією. Однак основне питання полягає в тому, як його виконують і контролюють на предмет дотримання військовослужбовцями ТЦК.

— В Україні величезна кількість прецедентів, пов'язаних із діяльністю працівників ТЦК щодо мобілізаційних процесів. Цих прецедентів настільки багато, що парламентарі пішли на те, щоб виділити окремою статтею в Кримінальному кодексі порушення закону якраз працівниками ТЦК. Це допоможе в тому випадку, коли буде контроль, коли працівників ТЦК і правоохоронних органів будуть притягати до відповідальності за порушення. Поки ж ми цього не бачимо, — додає правник.

За його словами, робота працівників ТЦК й інших долучених до мобілізації осіб викликає дуже багато запитань у громадян.

— Процес мобілізації перетворено на процес знущання з прав людини, знущання з наших громадян. І мені здається, це не що інше, як бажання неправомірно заробити якісь пару одиниць іноземної валюти, через що відбувається підрив нашої обороноздатності. Бо через такі процеси (якщо глибше копне́мо) мобілізовані в такий спосіб військовослужбовці принесуть не дуже багато користі на лінії бойового зіткнення, — вважає Володимир Мартиненко.

Він додав, що величезна частина бійців, які самовільно залишають частину, однією з причин СЗЧ вказують якраз неправомірні дії військовослужбовців ТЦК із мобілізації.

Нагадаємо, відомий адвокат Ростислав Кравець розповів "Телеграфу", що декілька вироків наведуть лад у роботі ТЦК.