Рус

Покарання ТЦК за "бусифікацію". Юрист назвав два моменти, без яких закон не працюватиме

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колаж "Телеграфу"

Робота ТЦК викликає дуже багато запитань у громадян

Законопроєкт про кримінальну відповідальності працівників ТЦК та членів військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізації №12442 без контролю за його дотриманням так і залишиться нездійсненним бажанням Верховної Ради поставити заслін "бусифікації".

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів доктор філософії у галузі права, радник міністра внутрішніх справ України (2015-2021) Володимир Мартиненко. За його словами, саме така поведінка військовослужбовців ТЦК б’є по обороноздатності країни.

Він нагадав, що в Україні й так існує досить жорстке законодавство за порушення процесів, пов'язаних з мобілізацією. Однак основне питання полягає в тому, як його виконують і контролюють на предмет дотримання військовослужбовцями ТЦК.

— В Україні величезна кількість прецедентів, пов'язаних із діяльністю працівників ТЦК щодо мобілізаційних процесів. Цих прецедентів настільки багато, що парламентарі пішли на те, щоб виділити окремою статтею в Кримінальному кодексі порушення закону якраз працівниками ТЦК. Це допоможе в тому випадку, коли буде контроль, коли працівників ТЦК і правоохоронних органів будуть притягати до відповідальності за порушення. Поки ж ми цього не бачимо, — додає правник.

За його словами, робота працівників ТЦК й інших долучених до мобілізації осіб викликає дуже багато запитань у громадян.

— Процес мобілізації перетворено на процес знущання з прав людини, знущання з наших громадян. І мені здається, це не що інше, як бажання неправомірно заробити якісь пару одиниць іноземної валюти, через що відбувається підрив нашої обороноздатності. Бо через такі процеси (якщо глибше копне́мо) мобілізовані в такий спосіб військовослужбовці принесуть не дуже багато користі на лінії бойового зіткнення, — вважає Володимир Мартиненко.

Він додав, що величезна частина бійців, які самовільно залишають частину, однією з причин СЗЧ вказують якраз неправомірні дії військовослужбовців ТЦК із мобілізації.

Нагадаємо, відомий адвокат Ростислав Кравець розповів "Телеграфу", що декілька вироків наведуть лад у роботі ТЦК.

Теги:
#Мобілізація #Володимир Мартиненко #Бусифікація