Сроки прохождения ВВК для "ограниченно годных" могут существенно продлить: в Раду внесут законопроект

В Верховной Раде и Офисе президента рассказали, что работают над продлением сроков

В Украине планируется продлить сроки перепрохождения военно-врачебных комиссий гражданами, которые ранее были признаны "ограниченно годными". Представители Офиса президента и депутаты Верховной Рады заявили, что понимают — все, кому надо по закону пройти заново комиссию, не успеют это сделать до 4-5 февраля из-за очередей и "загруженности" работы ВВК и ТЦК.

Как сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны уже регистрирует законопроект о продлении срока прохождения ВВК для "ограниченно годных" до 5 июня.

Гончаренко назвал нынешнюю ситуацию с прохождением комиссии "сплошным бардаком и издевательством над людьми".

Тем временем заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук на своей странице в Facebook также заявила, что в Раду внесен проект закона о продлении сроков прохождения комиссии еще на несколько месяцев. Конечная дата — 5 июня 2025 года.

Еще Верещук отметила, что обязанность проходить ВВК не касается "ограниченно годных" лиц, которым еще не исполнилось 25 лет.

Напомним, что военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный к службе в военное время", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля. Если этого не сделать, статус в мобильном приложении "Резерв+" останется без изменений. Невыполнение этой обязанности может привести к штрафным санкциям.