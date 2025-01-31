В Украину движется похолодание: синоптик назвал даты, когда будет холоднее всего

До конца первой декады месяца температура воздуха будет постепенно понижаться

Январь в Украине заканчивается аномально теплой погодой, которая установилась по всей территории страны. Но уже начиная с февраля будет наблюдаться тенденция постепенного понижения температуры воздуха ночью до -5…-12 °С, днем до -5…+1 °С.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Телеграфа": "Сильные снегопады и морозы. Каким регионам ждать настоящей зимы в начале февраля".

Холоднее всего будет в период с 8 по 10 февраля. Похолодание будет также сопровождаться осадками в виде дождя с переходом в снег.

Кое-где будет наблюдаться снежный покров, однако количество снега прогнозируется незначительно. Более интенсивные снегопады возможны 6-7 февраля в центре и на юге Украины. Это связано с Черноморским циклоном с юга.

Кроме того в это же время будет ощутимое усиление ветра восточной четверти, местами до 15 – 20 м/с. Также в ближайшие 10 дней аномально теплая и бесснежная погода будет постепенно переходить в классическую зимнюю погоду, с умеренными морозами. Местами будут снегопады и метель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине будут снегопады в ближайшее время.