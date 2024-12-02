В Киеве из горящего дома спасли 11 человек, среди них – ребенка (фото, видео)

Жители верхних этажей оказались в ловушке

В пятницу вечером в Шевченковском районе Киева произошел пожар в четырехэтажном коттедже по улице Всеволода Петрива. Спасателям удалось спасти из здания 11 человек, среди которых был ребенок.

Огонь охватил помещение на первом этаже, поэтому жители верхних этажей не могли самостоятельно покинуть дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве.

Сигнал о пожаре поступил 1 декабря в 21.32. На место приехали 23 спасателя и шесть пожарных машин. В комнате на первом этаже горели личные вещи, дом быстро наполнился дымом.

Спасатели действовали быстро. Ребенка сняли с четвертого этажа с помощью раскладной стремянки. Двух человек спустили по автолестнице. Еще восемь жителей вывели по обычной лестнице.

Пожар был потушен за 19 минут. Огонь повредил 10 квадратных метров помещения. Один человек обжег руки, его забрала скорая в больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину возникновения пожара и размер материального ущерба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время воздушной тревоги произошел пожар, обломки дронов упали в двух районах. Об этом сообщили в КМВА.