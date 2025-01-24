"Ушел здороваться с Богом": в Украине умер выдающийся историк Степанков

"Телеграф" рассказывает, что о нем известно

В Украине скончался профессор Валерий Степанков. Он всю свою жизнь посвятил преподавательской деятельности Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко.

Об этом сообщил доктор исторических наук Павел Гай-Нижник. Он написал, что это был удивительный человек.

Что известно о Валерии Степанкове

Валерий Степанович Степанков (род. 18 сентября 1947, село Слободка-Рихтовская, ныне Каменец-Подольского района Хмельницкой области) — украинский историк, доктор исторических наук, профессор.

Входил в состав научного совета Украинского исторического журнала,

Заслуженный работник народного образования Украины (1993),

Отличник образования Украины (1998),

Награжден Почетной Грамотой Верховной Рады Украины (2003),

Знаками Министерства образования и науки Украины "За научные достижения" (2006) и "Петр Могила" (2007).

Награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени (2007) и отличием Президента Украины — "Крест Ивана Мазепы" (2010).

В 1954-1965 годах учился в Слободко-Рыхтовской средней школе. В 1965 году поступил на отдел истории историко-филологического факультета Каменец-Подольского пединститута, который окончил с отличием в 1969 году.

После окончания института год работал учителем истории в Сергеевской восьмилетней школе Путильского района Черновицкой области (1969-1970). 1970 года по приглашению завкафедрой всеобщей истории профессора Леонида Коваленко и декана исторического факультета доцента Анатолия Копылова перешел на должность ассистента кафедры всеобщей истории Каменец-Подольского пединститута.

С мая 1971 по май 1973 года проходил службу в рядах вооруженных сил СССР (попал в ракетное подразделение на окраине эстонского города Раквере).

После возвращения с военной службы в 1973 году восстановился в должности ассистента кафедры всеобщей истории. В 1977 году занял должность старшего преподавателя кафедры. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию "Антифеодальная борьба крестьянства и казацких низов в годы Освободительной войны (1648-1654)". В 1985 году стал доцентом кафедры всемирной истории.

В 1992 году избирается на должность профессора (в 1995 году получает аттестат профессора). В декабре 1993 года успешно защитил по совокупности работ докторскую диссертацию на тему "Украинское государство в середине XVII века: проблемы становления и борьбы за независимость (1648-1657 годы)".

В 1999-2006 годах занимал должность заведующего кафедрой всемирной истории Каменец-Подольского государственного университета. С 2015 года снова возглавлял кафедру всемирной истории Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко.

Реакция общества

"Ушел здороваться с Богом мой Учитель, украинский современный Гений и удивительный Человек — Валерий СТЕПАНКОВ — великий бог "Шива" всех, кто прошел когда-то через исторический факультет Университета в Каменце-Подольском. Оторвалась огромная научная глыба от живого монолита украинской науки, от нас временных и пожертвовал нам свое гениальное исследовательское наследие. Вряд ли мы способны сейчас, в это время, достойно оценить то, что Он нам оставил. Имел жизненную привилегию быть учеником одного из величайших и легендарнейшего. Имел милость Божью стать его коллегой и, осенью 2024-го, еще успел поговорить (долго и обо всем) и опрокинуть рюмку с Легендой… Уже с Легендой…. Спасибо за честь… P.S. Ниндзю победить может только ниндзя, говорил бог-преподаватель Шива, вызывая на семинарский бой с собой таких идиотов, как я тогда… И некоторые из нас прошли тот умственный поединок, но до сих пор стремятся стать хоть немножко как Он", — говорится в сообщении.

Был готов помочь и поддержать

Елена Вонсович в Фейсбук написала, что его лекции были не просто передачей знаний, а настоящим искусством, которое зажигало в сердцах молодых людей жажду познания и творчества.

"Валерий Степанович был не только блестящим преподавателем, но и очень добрым и отзывчивым человеком. Всегда готов помочь, поддержать, дать мудрый совет. Его теплота и искренность оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто имел счастье знать его. Смерть Валерия Степановича — это огромная потеря для всего образовательного сообщества, для его коллег, студентов и друзей. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким. Память об этом выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Борец за свободную, демократическую и суверенную Украину

Еще один его студент Александр Мацков написал, что он был бескомпромиссен в вопросах чести, правды, борец за свободную, демократическую и суверенную Украину.

"Я обязан Валерию Степановичу в знаниях (как и многие), которые почерпнул в процессе написания дипломных и кандидатских работ, но самое главное, разговоры с ним, его наставления — сформировали меня как личность, мою гражданскую позицию, подход к жизни. Всегда бескомпромиссный в вопросах чести, правды, борец за свободную, демократическую и суверенную Украину! Невероятно трудолюбивый и преданный научному делу… Во время нашего последнего разговора в начале января заказывал книги по польской историографии для дальнейших исследований", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что на 95-м году жизни 20 января умер выдающийся украинский энергетик и ученый Герой Украины Семен Поташник. Он много лет являлся руководителем ПАО "Укргидроэнерго".