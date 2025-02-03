В киевских супермаркетах нашли помидоры почти за 700 гривен (фото)

Украинцы на это отреагировали бурно

В киевских супермаркетах зафиксированы рекордно высокие цены на помидоры Черри. Их сумма за килограмм достигла почти 700 гривен.

Об этом сообщили в столичных телеграмм-каналах. Так, в сети магазинов "Фора" томаты черри сорта "Амор" дают по 639 гривен за килограмм.

"639 грн за килограмм помидоров Черри: цены в столичной "Форе", — говорится в сообщении.

Однако это еще не предел. Корреспондентка Главкома несколько дней назад сообщала, что в супермаркетах "Сільпо" сорт Черри "Порпора красный" стоит еще дороже – 699 гривен за килограмм.

На публикацию "Главком" отреагировали в местных телеграмм-каналах. Вот что думают украинцы о томатах за 699 грн.

В то же время, значительную низкую цену на помидоры Черри установила сеть Novus – 199 гривен за килограмм.

Стоит отметить, что цены на томаты Черри традиционно выше обычных помидоров из-за особенностей их выращивания и сбора, но столь значительный разрыв в ценах между сетями супермаркетов на один и тот же вид рынка демонстрирует единую ценовую политику на украинские пищевые продукты.

Напомним, почти ни одна базовая продуктовая корзина не обходится без куриных яиц, цена на которые летом низкая, а зимой высокая. Облачная стоимость на этот товар есть не только в Украине, но и в Польше, ведь некоторые виды яиц стоят более 150 гривен за 10 штук.