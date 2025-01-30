Говорил с Путиным о чем-то другом? Трамп рассказал о контакте с РФ после авиакатастрофы

Без официальных заявлений Белого дома трудно комментировать ситуацию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил с лидером России Владимиром Путиным относительно авиакатастрофы, которая произошла в четверг, 30 января.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Белом доме. Трамп добавил, что США контактируют с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном.

Отвечая на вопрос о контактах с Путиным, Трамп отметил: ему якобы "было не до этого". В то же время администрация Белого дома пока никак не комментировала эту ситуацию.

"Я не говорил с Путиным. Не об этом", — сказал Трамп. В то же время, уточнение "не об этом" может содержать определенный намек на разговор на другие темы, но подтверждения этого нет.

Напомним, по данным российских "СМИ", на борту самолета, который разбился в США, могли находиться чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

На борту самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines было 64 человека, в вертолете Sikorsky H-60, который имел тренировочный вылет, — трое военных. Они столкнулись, когда самолет приближался к взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту Рейгана.

Как сообщал ранее "Телеграф", в январе текущего года в США произошла авиакатастрофа. Небольшой самолет упал на промышленное здание, два человека погибли и еще 18 получили ранения.