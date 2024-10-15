Сколько деятелей искусства уехало и не вернулось в Украину: появилась статистика Минкульта

Минкульт ежедневно рассматривает колоссальное количество заявлений

Каждый 5-й деятель культуры, выезжающий за границу по разрешению Минкульта, не возвращается в страну. Каждый день в ведомстве рассматривают почти по 100 заявлений на выезд.

Об этом он рассказал министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий в ходе дискуссии по проекту "Новая страна" LB.ua.

"В течение последних лет должна быть создана база, согласно которой деятели искусства могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинству из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из 5 выехавших обычно только один возвращается" — рассказал министр.

По его словам, Украине на пути к вступлению в ЕС предстоит решить ряд вопросов и особое внимание уделить сохранению наследия.

"Уже сейчас и ЮНЕСКО, и ЕС имеют к нам немало претензий по защите нашего культурного наследия, – сказал Точицкий. – Без выполнения директив ЮНЕСКО по защите культурного наследия, не видеть нам ЕС".

Министр подчеркнул, что не поддерживает идею децентрализации и передачи на места вопросов, связанных с сохранением объектов наследия, с определением буферных зон и т.д.

В то же время он добавил, что каждая сфера культуры нуждается в отдельной стратегии. То есть, театры, искусство, библиотеки должны рассматриваться отдельно и получить индивидуальный подход. По его словам, уже в марте 2025 года министерство должно презентовать пять стратегий, над которыми сейчас работает.

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