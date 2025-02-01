Известный гонщик оказался в коме после ужасного ДТП

Спортсмен находится в состоянии искусственной комы

Известный французский автогонщик, штурман Матье Бомель попал в ДТП в Реймсе (Франция) по дороге на историческое ралли Монте-Карло. Гонщик остановился на шоссе, чтобы помочь людям, попавших в аварию накануне.

В этот момент в него влетела другая машина Об этом сообщает La Provence.

Сообщается, что 73-летняя женщина за рулем Renault Clio сбила Матье и повредила тому две ноги, Бомель в тот момент находился в сознании. По информации источника, Матье сейчас находится в больнице Реймса, врачи ввели его в искусственную кому. Женщина и ее 70-летний пассажир получили легкие травмы и в госпитализации не нуждались.

"Он увидел поврежденную машину и остановился, чтобы помочь людям, когда появилась другая машина и сбила его", – прокомментировал инцидент отец Матье Жерар Бомель.

Справка: Бомель в партнерстве с катарским гонщиком Насером аль-Аттией четыре раза выигрывал "Дакар". В 2024 году они завершили сотрудничество. Матье также является двукратным победителем на ЧМ по ралли-рейдам, чемпионом мира в WRC2, 4-кратным обладателем Кубка мира по ралли-рейдам и 9-кратным победителем Чемпионата Ближнего Востока по ралли.

Ранее сообщалось, что легенда "Формулы-1", семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой. Недавно семья автогонщика столкнулась с шантажистами.