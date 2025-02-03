Напряжение нарастает? США и Россия давят на Украину из-за выборов — Politico

Украина боится коллаборации Вашингтона и Кремля по этому вопросу

В последнее время США и Россия с удивительной синхронностью стали призывать к проведению выборов во время полномасштабной войны. Это вызывает серьезные тревоги со стороны руководства государства.

Специальный представитель США по Украине Кейт Келлогг заявил, что в некоторых демократических странах выборы проходят даже во время военного положения. Я думаю, что это важно. Я верю, что это хорошо для демократии. Красота сильной демократии в том, что у нее больше одного потенциального кандидата", — подчеркнул он. Об этом пишет Рoliticо.

Москва поддерживает эту позицию. Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что срок полномочий президента Зеленского истек, и необходима "легитимизация власти" как часть мирного процесса. Без этого, возможно, Россия не согласится на переговоры.

Однако в Украине считают, что проведение выборов сейчас представляет серьезную опасность. Да и по конституции страны выборы невозможно объявить во время военного положения. Этого же мнения придерживаются и эксперты по избирательным процессам Питер Эрбен и Джио Кобахидзе: "Украина должна провести следующие выборы только тогда, когда сможет обеспечить безопасность и демократические стандарты проведения".

Президент Зеленский ранее говорил, что готов рассмотреть вопрос выборов при прекращении боевых действий и получении гарантий безопасности. В то же время, считают эксперты, Киев со своей стороны беспокоится, что проведение выборов во время войны поставит под угрозу сплоченность Украины в борьбе с РФ и откроет страну для дестабилизационных компаний российского влияния. Кроме того, в Украине считают, что этот вопрос может "противоставить Киев Вашингтону" по поводу того, как завершить войну.

Дополнительную сложность ситуации создает тот факт, что значительная часть населения находится в статусе переселенцев или за границей. Эксперты считают проведение выборов в таких условиях практически невозможным.

Кроме того, украинские чиновники опасаются, что общая позиция США и России может являться попыткой давления на действующую власть и изменения политического ландшафта страны. Бывший украинский министр, пожелавший остаться анонимным, назвал это "первым свидетельством того, что Трамп и Путин хотят избавиться от Зеленского".

Ранее "Телеграф" также писал, что США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года. Но в Киеве опасаются, что Вашингтон начнет подыгрывать россиянам.