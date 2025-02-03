Вырос без отца и много учился: сколько лет митрополиту Епифанию и как он выглядел в юности

Сегодня, 3 февраля, владыка отмечает свой 46-й день рождения

Епифаний — митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины, а также председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ. В этот день, 3 февраля 2019 года, состоялась интронизация Епифания — он вступил в свою должность митрополита. Также сегодня священнослужитель отмечает свой день рождения — ему исполнилось 46 лет.

"Телеграф" расскажет, что известно о детстве и юности Епифания, и как он выглядел в то время.

Митрополит Епифаний — что о нем известно

Мирской имя Епифания — Думенко Сергей Петрович. Он родился 3 февраля 1979 года в селе Волково в Одесской области. Однако детство и юность будущего митрополита прошло в Черновицкой области. Он жил в селе Старая Жадова Сторожинецкого района.

В 1996 году окончил Старожевскую среднюю школу I-III ступеней. А затем поступил в Киевскую духовную семинарию, которую закончил в 1999 году. В том же 1999 году Епифаний поступил в Киевскую духовную академию, которую окончил в 2003 году.

Известно, что митрополит очень много учился, в 23 года он стал кандидатом богословских наук и даже написал книгу. А позже защитил докторскую диссертацию и стал почетным доктором Львовского национального аграрного университета.

Как рассказала мама и крестная Епифания в сюжете ТСН, Епифаний с детства тянулся к Богу и изучению духовности. Так что не удивительно, что он выбрал соответственное образование, а в 2019 году возглавил Православную церковь Украины. При этом детство у будущего митрополита было непростое — он рос без отца, а его воспитанием занимались мама и бабушка с дедушкой.

Известно, что отец ушел из семьи, когда Епифанию был только месяц, и они больше никогда не виделись. Бабушка с дедушкой по отцовской линии знали о существовании ребенка, но так и не наведались к нему. А его дядя — единственный живой родственник, который остался по отцовской линии долгое время вообще не знал о существовании племянника.

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