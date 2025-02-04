Деньги уже вывели: Мартынов призывает Заленского передать заправки Боголюбова-Кипермана в АРМА

Украина может потерять около 10 млн долларов

Бывший совладелец ПриватБанка Алексей Мартынов призвал президента Украины Владимира Зеленского арестовать и передать Агентству розыска и управления активами (АРМА) заправки "Авиас" Геннадия Боголюбова и Михаила Кипермана. Ведь есть риск, что из-за их продажи государство потеряет возможность компенсировать свои потери от национализации ПриватБанка.

Соответствующий пост Мартынов опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, на прошлой неделе украинские нефтетрейдеры получили информацию, что 165 заправок "Авиас" выставлены на продажу.

"Поэтому снова обращаюсь к Президенту: Господин Президент! Срочно арестуйте заправки и передайте их в АРМА, иначе государство потеряет возможность компенсировать свои потери от национализации ПриватБанка в размере 10 миллиардов долларов", — подытожил автор поста.

Также Мартынов поддержал решение президента о передаче Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) в АРМА. Он называет это единственной возможностью спасти предприятие от уничтожения его предпринимателями Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским. По его словам, объемы производства ферросплавов сократились почти в десять раз: с около 1 млн тонн в 2008 году до 100 тыс. тонн в 2024-м, и возник риск демонтажа предприятия на металлолом.

"Аналогичная ситуация наблюдается и с сетью заправок "Авиас" — они прекратили продажу горючего. "Гениальный бизнесмен" Скрывающийся в Израиле Киперман и скрывающийся в Вене Боголюбов продал талоны на топливо и вывел деньги из компаний. Обманутые покупатели вскоре будут требовать возврат своих средств", — пишет Мартынов.

Справка: Никопольский завод ферросплавов является стратегическим предприятием, крупнейшим производителем ферросплавов в Европе и вторым в мире по объему производства марганцевых сплавов. Его деятельность обеспечивает более 11% мирового рынка ферросплавов.

Имущество Никопольского завода ферросплавов, принадлежащее Игорю Коломойскому, передано в управление Агентству по розыску и управлению активами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что АРМА передала "Укрнефтебурению" без конкурса "Укрнафты" с многочисленными нарушениями.