Каждый желающий за 300 тыс может попробовать себя в управлении активами на 7,5 млрд - АРМА объявило конкурс по "Гулливеру"

Все желающие смогут подать заявки до 18 ноября

В АРМА (Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) ищут управляющего активами для арестованного ранее столичного ТРЦ "Гулливер". Общая площадь комплекса составляет 151 805 метров квадратных.

Соответствующий тендер был опубликован 29 октября 2024 года. Информация об этом появилась на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Известно, что АРМА объявило конкурс на услуги по управлению активами для киевского торгово-развлекательного центра "Гулливер" на Печерске. Заявки принимаются до 18 ноября 2024 года.

Столичный ТРЦ расположен на площади Спортивная, 1-а и включает в себя более чем 150 магазинов, рестораны, кинотеатр и боулинг.

Управляющему активами предлагают взять на себя ответственность за объекты на общей площади 151 805 метров квадратных.

Стоимость услуг по управлению активами для киевского торгово-развлекательного центра "Гулливер" оценили в 300 000 гривен.

Напомним, в июне 2024 года арестованный столичный ТРЦ "Гулливер", который принадлежал бизнесмену Виктору Полищуку, передали под управление АРМА — Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Это постановил Шевченковский районный суд Киева.

Отметим, по данным Forbes, с начала войны в 2022 году компании Виктора Полищука, управляющие многофункциональным комплексом Gulliver, сетью электроники и бытовой техники "Эльдорадо" и несколькими крупными складами, перестали обслуживать кредиты перед госбанками. Погашение должно было состояться в 2025-м, однако после кризиса 2014–2016 годов долг перестал обслуживаться.

В мае 2023-го БЭБ сообщило генеральному директору Gulliver Ирине Круппе о подозрении. Следствие заявляло, что в течение 2019–2021 годов дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в частности с признаками "фиктивности" и "транзитности", на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей.

Таким образом владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 145,8 млн грн и вывести их в наличку, отмечалось в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Виктор Полищук имеет тесные связи с Россией. Жена Полищука — Лилия Резвая, племянница супруги экс-президента России Дмитрия Медведева. Также бизнесмен имел связь с Виктором Медведчуком и Виктором Януковичем.