Таких стран немного: в Раде описали экономику Украины тремя словами

Уже второй год подряд экономика Украины демонстрирует восстановительный рост

Несмотря на полномасштабную войну, украинская промышленность понесла значительные потери, однако, несмотря на это, в Украине растет ВВП (валовой внутренний продукт). Стран, которые демонстрировали бы рост ВВП во время полномасштабной войны в мире немного.

Об этом в интервью главному редактору "Телеграфа" рассказал народный депутат Украины, заместитель главы комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский: Украина меняет правила игры: как война перезапускает экономику и на что жалуются производители

Устойчивость

Нардеп назвал три слова, которыми можно описать состояние экономики Украины к началу 2025 года. Первое слово – устойчивость.

"Вряд ли кто-то будет отрицать, что украинские предприниматели, в частности, украинские производители, продемонстрировали серьезную устойчивость. В тех прифронтовых городах, где есть промышленность, она остается едва ли не единственным центром какой-то нормальности, центром жизни. Пока там работают промышленники, в этих городах существует жизнь. Промышленники из таких городов уезжают последними", — отметил Кисилевский.

Он подчеркнул, что, несмотря на обстрелы, отсутствие электричества, нехватку кадров и другие факторы, наша экономика устойчива. Уже второй год она демонстрирует восстановительный рост.

"В мире не так много стран, которые во время полномасштабной войны демонстрируют 5% роста ВВП, как это было в позапрошлом году, и около 3,6%, как это ожидается по результатам прошлого года", — подчеркнул глава комитета по экономическому развитию.

Переработка

Второе важное слово, описывающее состояние нашей экономики сейчас, по мнению Кисилевского, – переработка. Он пояснил, что, к сожалению, наша структура экономики является сырьевой.

"Мы слишком много покупаем готовых импортных товаров, высокотехнологичных, а экспортируем в основном сырье, которое либо добываем, либо выращиваем. Это не совсем та экономика, которая способна выдержать войну и гарантировать безопасность. Также мы поняли, что наши враги и наши друзья одинаково упорно блокируют нам экспортную логистику по сырью. На всем, что мы добываем или выращиваем, нам нужно максимально создавать добавленную стоимость здесь, у нас в стране", — рассказал нардеп.

По словам Кисилевского, блокирование границ Украины ясно продемонстрировало, что это просто жизненно необходимо. Не все фермеры могут вывезти урожай, руду тоже не могли экспортировать, пока море не открылось, отметил он. При этом переработка дает большую стоимость в меньшем объеме, соответственно, облегчается экспорт, более высокая маржа. Это лучшее для государства и экономики.

"Высшая маржа, больше рабочих мест, более высокая производительность труда — это все о переработке. Это, конечно, не только о том, чтобы из зерна сделать муку, а это о всех отраслях, которые входят в перерабатывающую промышленность – от агропереработки до машиностроения, электроники и всего остального", — объяснил нардеп.

ОПК

Третье важное слово для экономики Украины в условиях войны – ОПК (Оборонно-промышленный комплекс). Сейчас оборонная промышленность является важным экономическим стимулом, а также это — наша безопасность.

"Когда на нас летит ракета, в ответ нельзя бросить учебник Адама Смита или пост какого-то доморощенного украинского либертарианца о свободном рынке. Государственная политика должна быть сфокусирована на том, чтобы появлялись те виды товаров, которые нам нужны. Поэтому ОПК очень важна составляющая нашей экономики и, думаю, что в ближайшие десятилетия она таковой и будет оставаться", — резюмировал Кисилевский.

Ранее народный депутат Украины, заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" в ВРУ IX созыва Галина Янченко рассказала "Телеграфу", что экспорт вооружения станет ключевым столбом, на котором будет держаться и развиваться послевоенная Украина. Однако из-за войны с РФ производители вооружения стали заложниками государства, поскольку им запрещен экспорт оружия и всю производимую продукцию приходится отправлять на внутренний рынок.