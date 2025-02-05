Зима пришла, но не надолго: когда в Украине ослабнут морозы

Ночные морозы никуда не денутся, а вот днем станет теплее

Начало февраля принесло с собой внезапное похолодание, однако очень долгим оно не будет. Погода в Украине должна стать более теплой к средине следующей недели.

Об этом свидетельствуют данные сайта Ventusky. Стоит ждать, что следующие дни будут характерны существенными ночными морозами и дневной температурой в районе ноля градусов.

Однако первые признаки потепления можно будет прочувствовать в южных областях Украины уже 12 февраля, после чего столбики термометров будут подниматься в течение 14 и 15 февраля.

Впрочем, 18 февраля украинцев ждет очередное резкое похолодание, которое наиболее ощутимо будет заметно на востоке.

В период потепления стоит ждать, что воздух будет прогреваться до +3…+6 градусов днем, однако в южных областях в определенные периоды можно будет увидеть и до +10. В ночное время суток возможны морозы до -6 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы.