Пятнистые как коровки. В Украине продают квартирных поросят за 17 тысяч гривен (фото)

Они способны стать настоящими друзьями

Особенную морскую свинку в Украине продают за немалые деньги, а маленьких поросят мини-пигов редкой окраски предлагают купить за 17 тысяч гривен (407 долларов). Карликовая свинка может жить в квартире, они очень милые и умные.

Объявление о продаже мини-пигов размещено на одном из зоосайтов. Поросятки имеют интересный окрас — они пятнистые. Приобрести можно как самцов, так и самочек.

Карликовые домашние свинки довольно чистоплотны и умны. Они привязываются к людям и любят общество. Как отмечает продавец, эти животніе хорошо подходят для содержания в домашних условиях, почти как собаки или кошки. Однако характер у свинок сильный, поэтому они нуждаются в воспитании. Мини-пигов легко научить выполнять разные команды.

Более крупных мини-пигов держат в вольерах, или специальных домиках. Средние могут жить на утепленных лоджиях, а маленькие живут в квартире, на время, когда это необходимо, поросят можно закрывать в просторных клетках или боксах, предназначенных для собак.

Питаются свинки несколько раз в день. В их рацион входят зерновые, фрукты, овощи и зелень. Любят животные виноград и бананы.

Как рассказывал "Телеграф", в Украине срочно ищут семью двум пуделям. За щенка хотят 85 тысяч гривен.