Морскую свинку Тедди продают в Украине за 8 тысяч гривен: почему эта порода стоит так дорого

Длина шерсти этих свинок до 6 см

Не самая дорогая морская свинка в Украине, но стоит немало. За 8 тысяч грн (минимальная зарплата в Украине на 2025 год) предлагают приобрести грызуна интересной породы.

Швейцарские Тедди были выведены в 90-х годах в Швейцарии путем селекции с другими жесткошерстыми породами. Известны благодаря своему длинному и особенному на ощупь меху – длина до 6 см. Это плотный подшерсток делает морскую свину очень объемной.

В объявлении указано, что это выставочный экземпляр, а также свинка имеет все клубные документы. Отметим, что животные пет-класса, которых берут в качестве домашних питомцев этой породы стоить могут в четыре раза дешевле.

Выставочная морская свинка швейцарская Тедди

Швейцарский Тедди – порода очень пушистых морских свинок с "плюшевым" характером. И хотя морские свинки имеют торчащий в разные стороны густой упругий мех, на ощупь их шубка напоминает плюшевого мишку, что и подарило породе ее название. Швейцарские Тедди очень дружелюбны и активны. Благодаря кроткому характеру их часто берут, как любимцев для детей.

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