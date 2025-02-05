Если войну заморозят: названа огромная проблема для Украины в ближайшие полтора года

Где брать деньги после мира?

Украина может столкнуться с серьезными финансовыми вызовами в 2026 году в случае заморозки войны. Сейчас государство получает значительную поддержку от международных партнеров, но будущее финансирование остается под вопросом.

Самая большая проблема в том, что бизнес из других стран боится вкладывать деньги в Украину из-за опасности. Об этом в интервью "Телеграфу" в программе "Зараз" рассказал экономист Олег Пендзин.

"Мы все говорим ’Дай Бог нам Мира’, но нам уже на сегодняшний момент надо думать: хорошо мир наступил — формальный, плохой, хороший не обсуждаю, не политолог. Дальше что?" – говорит эксперт.

Сразу встанет вопрос работы для военных, которые вернутся домой. В селах и маленьких городах нет рабочих мест, и это, по мнению экономиста, может создать серьезные трудности.

Европейский Союз разработал специальную программу помощи Ukrainian Facility. По этой программе Украина получает деньги в обмен на проведение реформ. Большинство денег должно поступить в 2024-2025 годах. Но есть одна проблема – программа рассчитывает, что после прекращения боевых действий основные деньги поступят от частных компаний из других стран.

Пендзин объясняет, почему это может не сработать: "Что такое инвестиционный климат в Украине? Что такое вопросы безопасности? Инвестор перед тем, как сюда вложить деньги, все это приедет изучить. Если он не увидит, что здесь будет то, что его интересует, он сюда не придет!"

На 2025 год деньги еще есть — кредит, который будут погашать из замороженных российских денег. А вот что будет в 2026 году – никто не знает. Еще больше беспокоит то, что до сих пор нет документа о военной помощи Украине на 2025 год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский признался, что говорил с Трампом о "заморозке войны". Украина готова в этом вопросе идти на все возможные шаги.