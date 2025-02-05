Якщо війну заморозять: названо величезну проблему для України в найближчі півтора роки

Де брати гроші після миру?

Україна може зіткнутися з серйозними фінансовими викликами у 2026 році в разі замороження війни. Наразі держава отримує значну підтримку від міжнародних партнерів, але майбутнє фінансування залишається під питанням.

Найбільша проблема в тому, що бізнес з інших країн боїться вкладати гроші в Україну через небезпеку. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" у програмі "Зараз" розповів економіст Олег Пендзин.

"Ми всі говоримо 'Дай Боже нам Миру', але нам вже на сьогоднішній момент треба думати: добре мир наступив — формальний, поганий, добрий не обговорюю, не є політологом. Далі що?" — каже експерт.

Одразу постане питання роботи для військових, які повернуться додому. У селах та маленьких містах зараз немає робочих місць, і це, на думку економіста, може створити серйозні труднощі.

Європейський Союз розробив спеціальну програму допомоги — Ukrainian Facility. За цією програмою Україна отримує гроші в обмін на проведення реформ. Більшість грошей має надійти у 2024-2025 роках. Але є одна проблема — програма розраховує, що після припинення бойових дій основні гроші надійдуть від приватних компаній з інших країн.

Пендзин пояснює, чому це може не спрацювати: "Що таке інвестиційний клімат в Україні? Що таке безпекові питання? Інвестор перед тим, як сюди вкласти гроші, все це приїде вивчить. Якщо він не побачить, що тут буде те, що його цікавить, він сюди не прийде!"

На 2025 рік гроші ще є — це кредит, який погашатимуть із заморожених російських грошей. А от що буде у 2026 році — ніхто не знає. Ще більше турбує те, що досі немає жодного документа про військову допомогу Україні на 2025 рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський зізнався, що говорив з Трампом про "замороження війни". Україна готова в цьому питанні йти на усі можливі кроки.