Подскочил с кровати и начал прятаться: Тищенко в больнице не обрадовался посетителям (видео)

Одиозный нардеп отказался от апельсинов, которые ему принесли

Журналисты пытались навестить в больнице народного депутата Украины Николая Тищенко. В понедельник, 23 декабря, парламентарий не явился на заседание суда из-за болезни.

Тищенко не обрадовался журналистам и попросил вызвать полицию. Соответствующий видеоролик опубликован в местном Teleegram-канале.

Журналист Денис Кошельник вместе со своим оператором попытались навестить в больнице народного депутата Украины Николая Тищенко, который не явился на заседание Бабушкинского райсуда Днепра.

Нардеп оказался в палате вместе с сотрудницей лечебного учреждения. Он сел на кровати и отказался разговаривать с журналистами, а также закрывал лицо от камеры подушкой. Кошельник сказал, что пришел навестить "своего друга" в рамках работы временной следственной комиссии.

Тищенко попросил у медсестры, которая не впускала журналистов в палату, вызвать полицию. После этого журналист передал женщине апельсины, которые принес для парламентария.

"Спасибо за борьбу с украинским народом. У вас очень хорошо выходит", – сказал Кошельник.

Стоит отметить, что правое запястье Тищенко было перебинтовано. Возможно, там находился катетер для капельницы.

Что случилось с Тищенко

По словам адвоката Тищенко Евгения Солодко, в последние месяцы нардеп неоднократно обращался в медицинские учреждения с жалобами на состояние здоровья. У него было подозрение на инфаркт, а предварительный показатель артериального давления составлял 200 мм рт.

Прокурор сообщил, что Тищенко в 4 утра 23 декабря обратился в медучреждение в Киеве, где ему предварительно диагностировали ишемическую болезнь сердца. По его словам, именно это и послужило причиной его отсутствия в суде.

В чем подозревают Тищенко

Народный депутат, охрана которого напала на бывшего военного в Днепре, в июне получил от ГБР сообщение о подозрении в незаконном лишении мужчины свободы. В течение 6 месяцев Тищенко находился под домашним арестом.

Летом нардеп в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах приехал в Днепр якобы для борьбы с нелегальными колл-центрами. Эти люди напали на ветерана российско-украинской войны, бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Украины Дмитрия Павлова, позывной "Сын" — он гулял с женой и маленьким ребенком.

Люди из окружения Тищенко скрутили Павлова, надели на него наручники, повалили на землю и стали избивать. Позже Тищенко заявит, что Павлов якобы не служил в "Кракене", а входил в охрану т.н. "сети ботоферм" с кодовым названием "Девятки".