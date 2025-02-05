Не тільки швейцарська розкіш: які годинники носить експрезидент Петро Порошенко

У його колекції є дорогі екземпляри годинникової індустрії

Колишній президент України Петро Порошенко віддає перевагу дорогим речам, через які неодноразово потрапляв у скандали. Велику увагу політик приділяв брендовим аксесуарам.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, який годинник є в колекції ексглави держави. Петро Порошенко має дорогі екземпляри, більшість з яких він отримав у подарунок.

Які годинники носить Петро Порошенко

Ще до президентства Петро Порошенко був успішним бізнесменом, тож міг дозволити собі брендові аксесуари. Згідно з декларацією, ексглава держави володіє чотирма швейцарськими годинниками. Два екземпляри відомої марки Breguet, а також один годинник марки Hublot і ще один Patek Philippe.

Петро Порошенко володіє чотирма швейцарськими годинниками

Улюбленим годинником Петра Порошенка, в якому він неодноразово з’являвся на офіційних заходах, є швейцарський годинник Hublot Big Bang Magic. Їхня вартість в інтернет-магазинах становила 22 000 доларів.

Улюблений годинник Петра Порошенка це Hublot Big Bang Magic.

У колекції аксесуарів колишнього президента особливе місце займає годинник Hublot Gummy Bang White Tourbillon Limited, яким він красувався ще у 2013 році. Вартість такого хронометра сягала 130 тисяч доларів.

Але крім швейцарської класики у Петра Порошенка також помітили на руці "розумний" годинник iWatch. Це відносно бюджетний хронометр від компанії Apple, його вартість станом на 2015 рік становила 700 доларів.

Петро Порошенко також має "розумний" годинник

"Телеграф" писав раніше, що відомо про костюми Віктора Ющенка, які називали "одягом піжонів". Такі носили Френк Сінатра та Джон Леннон.