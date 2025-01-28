Россияне продвинулись в Донецкой области: какая ситуация на фронте (карта)

Ситуация на фронте по состоянию на 28 января

Российские войска за прошедшие сутки продвинулись в ряде населенных пунктов в Донецкой области. При этом захвата новых территорий не зафиксировано.

Об этом 28 января сообщает аналитический проект DeepState. Там же была опубликована обновленная карта боевых действий.

"Враг продвинулся возле Дачного, Андреевки, Славянки и Новоандреевки", — говорится в сообщении.

Отметим, что согласно данным проекта, сутками ранее также было зафиксировано продвижение возле населенного пункта Андреевка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские войска заметили в центре населенного пункта Великая Новоселка. Аналитики проекта DeepState отмечали, что россияне имеют успех в продвижении по восточным окрестностям, а также заняли небольшую часть центральных улиц населенного пункта.

Позже противник захватил село Времевка в Волновахском районе Донецкой области. Кроме того, армия Российской Федерации продвинулась в населенных пунктах Великая Новоселка, Торецк, Котлино, а также вблизи Надеждинки и Петропавловки. Уточнена линия фронта возле Славянки.

С начала 26 января и до 22:00, на фронте произошло 153 боевых столкновения. Россияне имели продвижение в Донецкой области.