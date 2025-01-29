Великая Новоселка оккупирована? Враг добился успеха на пяти направлениях, — DeepState (карта)

Ситуация на фронте остается сложной

Несколько дней назад российские войска начали активно штурмовать Великую Новоселку, которая к тому моменту уже была почти окружена. А в ночь на среду, 29 января, появилась информация, что этот населенный пункт якобы полностью захвачен россиянами.

Об этом свидетельствуют данные портала DeepState. Как сообщается, оккупанты также преуспели еще около нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

По информации аналитиков, российские войска продвинулись в районе Песчаного. Также россияне могли преуспеть вблизи Надеевки и возле Андреевки. Кроме того, DeepState зафиксировали продвижение вражеских подразделений в районе Барановки.

Относительно ситуации в Великой Новоселке, 20 января сообщалось о попытках врага прорвать оборону, используя значительные ресурсы. Тогда же аналитики предупреждали о возможности полного оцепления украинских подразделений в населенном пункте.

23 января в "Хортице" информировали об угрозе оперативного окружения на Новопавловском направлении, однако отмечали, что полного окружения нет.

24 января аналитики DeepState сообщали, что якобы оцепили Великую Новоселку и зашли в населенный пункт. Однако бои за поселок продолжались.

А вот по оценке Института изучения войны (ISW) по состоянию на 26 января российские войска контролировали 89% территории поселка. Также аналитики прогнозировали возможность закрытия трехкилометрового участка к северу и западу от населенного пункта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне продвинулись в Донецкой области. Ситуация на фронте остается сложной.