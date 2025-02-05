Стало відомо, коли відбудеться наступний "Рамштайн": головуватиме вже не США

Відмову США від формату "Рамштайн" прогнозували

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройде під головуванням Великої Британії. Захід відбудеться 12 лютого.

За інформацією джерел Радіо Свобода з посиланням на власні джерела, США не головуватимуть на цій зустрічі, як це було раніше.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що засідання проходитиме у Брюсселі напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, запланованої на 14-16 лютого. Ще тоді говорилось про те, що формат "Рамштайну" може змінитись.

Показовим є те, що перед останнім "Рамштайном" колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко у коментарі "Телеграфу" прогнозував, що те засідання буде потенційно останнім у звичному форматі. Як і передбачалось, нова американська адміністрація внесла суттєві корективи у формат підтримки України і не буде брати участі у наступному "Рамштайні". Тепер, за словами Романенка, ЄС має перебрати на себе лідерство у Контактній групі з питань оборони України.

Також раніше "Телеграф" писав, яка доля чекає на Контактну групу з допомоги обороні України. У НАТО не вважають можливий вихід США з формату "Рамштайн" критичним.