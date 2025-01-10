Десятки систем ПВО и миллиарды долларов помощи: Зеленский подвел итог "Рамштайна"

Зеленский подтвердил, что партнеры гарантированно предоставят Украине дополнительные системы ПВО

Украина во время 25-го заседания Контактной группы по вопросам помощи обороны Украины (формат "Рамштайн") достигла договоренностей о дополнительной военной помощи общей стоимостью в два миллиарда долларов США. Также партнеры обязались предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский после заседания "Рамштайна" на брифинге, сообщает "Укринформ". Он отметил, что "была очень хорошая встреча".

"Хочу поблагодарить всех партнеров, всех министров обороны – это 50 стран плюс. У нас сегодня была очень хорошая встреча и очень хороший результат. Дополнительные пакеты на 2 миллиарда долларов по поддержке Украины, плюс, что очень важно, восемь коалиций способностей. Это уже на бумаге. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что во время заседания не обсуждался вопрос продления формата "Рамштайн". Поскольку следующее заседание это уже понятно, пройдет в феврале. Также Зеленский подтвердил, что партнеры гарантированно предоставят Украине дополнительные системы ПВО.

"У нас есть подтверждение, есть поддержка. Не все 19 систем, скажу откровенно, но достаточно серьезное количество систем, которые гарантировали партнеры. Будем работать над тем, чтобы системы быстрее доехали", — заверил он.

Отметим, что 9 января состоялось 25-е заседание "Рамштайна" в Германии, во время которого президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по окончании войны, Курской операции и поддержки НАТО. А раньше "Телеграф" рассказывал, почему "Рамштайн" в январе 2025 года может быть последним и чего ждать Украине.