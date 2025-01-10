"Рамштайн" после Остина: какая судьба ждет Контактную группу помощи обороне Украины

С другой стороны, в НАТО не считают возможный выход США из формата Рамштайн критическим.

Министр обороны США Ллойд Остин принял участие в 25-м заседании Контактной группы по вопросам помощи обороне Украины (формат "Рамштайн"). Это последнее заседание для Остина, как для министра обороны; "Рамштайна", а вот администрация Трампа может отказаться от участия в нем.

Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что сформированная из более чем 50 государств Контактная группа предоставила Украине военную помощь на 126 млрд долларов США, что является рекордом в истории оказания помощи.

"Но когда Остин покинет Пентагон в этом месяце, группа потеряет своего величайшего болельщика и основателя, и ни одна другая страна не предложила взять на себя лидерство. Это особенно бурное время, поскольку новая администрация Трампа скептически относится к помощи Украине, а новые ультраправые европейские правительства выражают меньшую заинтересованность в отправке дополнительных вооружений в Киев. Роспуск группы может стать ударом для Украины, которая теряет позиции перед Россией и пытается набрать и обучить новые войска", – отмечает издание.

С другой стороны, в НАТО не считают возможный выход США из формата "Рамштайн" критическим. Адмирал Роб Бауэр сказал, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину, а другие представители НАТО говорят, что без США группа может функционировать, пусть в несколько иной форме. Потенциальными лидерами могут стать Великобритания или Германия.

"США подняли вопрос во время неофициальных переговоров с несколькими европейскими союзниками о том, кто может играть большую роль в группе в феврале, если администрация Трампа не заинтересована, сказал официальный представитель НАТО. Европейские чиновники хотят сначала увидеть позицию нового главы Пентагона в группе, прежде чем делать какие-то шаги", – пишет издание.

При этом в Пентагоне говорят, что приветствуют следующую администрацию, если она захочет управлять форматом. А союзники отмечают, что существует формат коалиций, в котором может существовать Рамштайн.

Отметим, что 9 января состоялось 25-е заседание "Рамштайна" в Германии, в ходе которого президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по окончании войны, Курской операции и поддержки НАТО. А раньше "Телеграф" рассказывал, почему "Рамштайн" в январе 2025 года может быть последним и чего ждать Украине.