Полетят головы? Зеленский взялся за цены в аптеках и пообещал радикальные решения

Для решения проблемы нужно сделать конкретные шаги, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал радикальные шаги по решению проблем с покупкой лекарств в аптеках страны.

Об этом он заявил в вечернем обращении 5 февраля. По словам главы государства, то, что делают с ценами некоторые аптечные сети на территории Украины, является недопустимым.

Ответственность на решении этой проблемы лежит на Министерстве здравоохранения и Антимонопольном комитете Украины.

По словам Зеленского, он уже провел совещание с представителями этих ведомств.

"Я устал ждать соответствующих предложений. Времени немного. Все, что нужно сделать, вполне понятно. Нужны конкретные шаги, конкретные решения, которые позволят сделать более доступной защиту здоровья наших людей", — заявил президент Украины. Он добавил: если не будут приняты решения по доступности лекарств для населения, будут "кадровые решения".

"Следует поддержать финансовую устойчивость каждой украинской семьи, всех наших граждан. Во многом это касается ценовых вопросов, в частности, на жизненно важные вещи, такие как лекарства", — отметил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в 2025 году для украинских пенсионеров будет проведена индексация выплат.