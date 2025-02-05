Полетять голови? Зеленський взявся за ціни в аптеках та пообіцяв радикальні рішення

Для вирішення проблеми потрібно зробити конкретні кроки, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував радикальні кроки щодо вирішення проблем із купівлею ліків в аптеках країни.

Про це він заявив у вечірньому зверненні 5 лютого. За словами глави держави, те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі на території України, є неприпустимим.

Відповідальність на вирішенні цієї проблеми лежить на Міністерстві охорони здоров’я та Антимонопольний комітет України.

За словами Зеленського, він уже провів нараду із представниками цих відомств.

"Я втомився чекати відповідних пропозицій. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло. Потрібні конкретні кроки, конкретні рішення, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я наших людей", — заявив президент України. Він додав: якщо не буде ухвалено рішення щодо доступності ліків для населення, будуть "кадрові рішення".

"Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім’ї, усіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки", — зазначив Зеленський.

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