Заморозка войны, а взамен... Что входит в мирный план Трампа - СМИткрытые

Подробные детали плана все так же засекречены

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог собирается представит союзникам план по прекращению войны России и Украины. Предположительно он будут озвучен во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля в столице Баварии.

Об этом сообщает Bloomberg. Насколько подробными будут обсуждения и в каком формате они пройдут источники издания назвать отказались.

Кит Келлог во время визита на конференцию по безопасности в Мюнхене может презентовать предварительную идею о мире в Украине. Среди ее основных тезисов называют заморозку конфликта по линии разграничения и оставление территории, занятой российскими войсками в "неопределенном статусе".

Также США могут предоставить Украине гарантии безопасности, чтобы Москва не смогла напасть снова, в обмен на доступ к важнейшим полезным ископаемым. Кроме этого в Белом доме хотят потребовать проведения выборов в Украине после прекращения огня. При этом членство Украины в НАТО в краткосрочной перспективе маловероятно.

Тем временем Келлог же подтвердил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности и рассказал о готовности "встретиться с союзниками Америки" и "представить им план Трампа".

"Я с нетерпением жду возможности рассказать о плане Дональда Трампа по прекращению кровопролитной и дорогостоящей войны в Украине. Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами", — написал Келлог в соцсети "X".

Напомним, Дональд Трамп заявил, что его администрация якобы уже провела "очень серьезные дискуссии" с российской стороной по поводу войны в Украине. Издание The Associated Press сообщило, что Трамп и Путин могут уже в ближайшее время "принять меры" по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. В то же время в нынешней ситуации это может звучать достаточно тревожно.

КПри этом глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что Трамп решительно настроен достичь мира в Украине и принести долгосрочную стабильность в Европу. Однако он добавил, что для этого обеим сторонам придется пойти на компромиссы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Трампа озвучили новый прогноз по войне в Украине. В Белом доме не исключают, что войну можно завершить "за месяцы".