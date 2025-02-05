Стало відомо, коли спецпредставник Трампа відвідає Україну

Комунікація Києва з американською адміністрацією активізується

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має намір відвідати Україну 20 лютого. Саме цього дня він планує приїхати до Києва, якщо у нього не зміниться робочий графік.

Про це повідомили журналісти телеканал "Рада" з посиланням на власні анонімні джерела. При цьому команда Володимира Зеленського планує комунікувати з командою Дональда Трампа і раніше.

Також повідомляється, що останнім часом Україна значно активізувала контакти з американською адміністрацією. Цю інформацію підтвердив Володимир Зеленський.

До цього Келлог планував приїхати до України в січні, проте зустріч скасували, оскільки необхідно було "краще погодити пропозиції для обговорення". Потім припускалося, що він приїде до Києва перед візитом на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 14-16 лютого в столиці Баварії, але візит очевидно перенесли на більш пізній термін.

Кіт Келлог — що відомо про його заяви

Кіт Келлог в адміністрації президента США Дональда Трампа обійняв посаду спецпредставника з України та Росії. Ще до призначення він представив свій "мирний план" після закінчення війни, а зараз виступає за якнайшвидші переговори, припинення вогню та проведення виборів в Україні до кінця 2025 року.

Кіт Келлог підтримує позицію Дональда Трампа про те, що у війні Росії проти України "потрібно знайти способи зупинити вбивства", і це має бути основною частиною "мирної угоди".

За даними видання The Wall Street Journal, Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Сам чиновник раніше заявляв, що має на меті знайти рішення для завершення конфлікту за 100 днів.

У недавньому інтерв’ю на Fox News Келлог наголосив, що завершення війни в Україні можливо досягти через місяці, а не роки, і для цього вже є "надійний план". Спецпосланник Трампа вважає, що обом сторонам конфлікту доведеться піти на поступки, якщо вони хочуть домовитися про завершення війни.

При цьому, за словами Келлога, президент України Зеленський дав зрозуміти, що готовий пом’якшити свою позицію, і лідеру РФ Путіну також доведеться це зробити.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог збирається представити союзникам план припинення війни Росії та України. Імовірно, його буде озвучено під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого в столиці Баварії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в адміністрації президента США Дональда Трампа стався серйозний розкол щодо того, що робити з війною в Україні. Радники президента розділилися на два табори, кожен із яких пропонує свою стратегію.