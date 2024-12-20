Все зависит от стадии и формы: с какими инфекционными болезнями не мобилизуют
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С некоторыми недугами дают временную отсрочку
В Украине некоторые категории граждан освобождаются от мобилизации из-за состояния здоровья. В частности, не подлежат призыву мужчины с инфекционными болезнями.
Список недугов, с которыми не мобилизуют, прописан в приказе Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. По законодательству предусмотрено разделение состояний здоровья по нескольким пунктам.
Кишечные и вирусные инфекции
В перечень входят кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, риккетсиозы, коронавирус и другие:
- Пункт "А" — непригодность к службе с исключением из учета из-за тяжелых последствий заболеваний.
- Пункт "Б" — временная непригодность в случае носительства возбудителей или необходимости лечения.
Туберкулез
Рассматривается в активных, прогрессирующих и излеченных стадиях:
- активные формы с бактериовыделением или значительным поражением органов — исключают из учета;
- клинически излеченные — пригодны для службы в обеспечительных частях.
Инфекции, передающиеся половым путем
К этим инфекционным заболеваниям относятся сифилис, гонорея, хламидиоз. Все больные этими инфекциями признаются временно непригодными к службе.
Гепатит
Рассматриваются хронические вирусные гепатиты:
- тяжелые формы, нарушающие функции органов, предусматривают негодность с исключением из учета;
- легкие формы или отсутствие нарушений функций позволяют прохождению службы в обеспечительных подразделениях.
ВИЧ-инфекция
Определяются три уровня состояния болезни:
- прогрессирующая форма с тяжелой иммунной декомпенсацией – непригодность;
- стабильное состояние или носительство с компенсацией – пригодность в обеспечительных частях.
Грибковые инфекции и дерматозы
Больные серьезными микозами временно непригодны к службе до завершения лечения.
Следует отметить, что временно непригодные лица могут быть направлены на лечение или пересмотр через определенный период обычно 6-12 месяцев. Это дает возможность оценить состояние здоровья после лечения и принять окончательное решение.
Ранее "Телеграф" писал, с какими еще болезнями могут признать временно непригодным. Временную отсрочку могут дать после острых перенесенных заболеваний.