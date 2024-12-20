Все зависит от стадии и формы: с какими инфекционными болезнями не мобилизуют

С некоторыми недугами дают временную отсрочку

В Украине некоторые категории граждан освобождаются от мобилизации из-за состояния здоровья. В частности, не подлежат призыву мужчины с инфекционными болезнями.

Список недугов, с которыми не мобилизуют, прописан в приказе Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. По законодательству предусмотрено разделение состояний здоровья по нескольким пунктам.

Кишечные и вирусные инфекции

В перечень входят кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, риккетсиозы, коронавирус и другие:

Пункт "А" — непригодность к службе с исключением из учета из-за тяжелых последствий заболеваний.

— непригодность к службе с исключением из учета из-за тяжелых последствий заболеваний. Пункт "Б" — временная непригодность в случае носительства возбудителей или необходимости лечения.

Туберкулез

Рассматривается в активных, прогрессирующих и излеченных стадиях:

активные формы с бактериовыделением или значительным поражением органов — исключают из учета;

клинически излеченные — пригодны для службы в обеспечительных частях.

Инфекции, передающиеся половым путем

К этим инфекционным заболеваниям относятся сифилис, гонорея, хламидиоз. Все больные этими инфекциями признаются временно непригодными к службе.

Гепатит

Рассматриваются хронические вирусные гепатиты:

тяжелые формы, нарушающие функции органов, предусматривают негодность с исключением из учета;

легкие формы или отсутствие нарушений функций позволяют прохождению службы в обеспечительных подразделениях.

ВИЧ-инфекция

Определяются три уровня состояния болезни:

прогрессирующая форма с тяжелой иммунной декомпенсацией – непригодность;

стабильное состояние или носительство с компенсацией – пригодность в обеспечительных частях.

Грибковые инфекции и дерматозы

Больные серьезными микозами временно непригодны к службе до завершения лечения.

Следует отметить, что временно непригодные лица могут быть направлены на лечение или пересмотр через определенный период обычно 6-12 месяцев. Это дает возможность оценить состояние здоровья после лечения и принять окончательное решение.

Ранее "Телеграф" писал, с какими еще болезнями могут признать временно непригодным. Временную отсрочку могут дать после острых перенесенных заболеваний.