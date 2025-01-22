В Белой Церкви избрали меру пресечения 16-летнему обидчику школьницы. Что решил суд

Заседание проходит в закрытом режиме

До 12 лет лишения свободы грозит подростку из Белой Церкви за избиение 12-летней школьницы. Сегодня в горрайонном суде избирают вопрос меру пресечения для подозреваемого.

16-летнего юношу обвиняют в пытках и вымогательствах в особо крупных размерах. Об этом сообщает ТСН новости, ссылаясь на брифинг полиции.

UPD: Белоцерковский горрайонный суд отправил под стражу 16-летнего подозреваемого в пытках и вымогательстве денег у 12-летней школьницы. Подросток проведет два месяца в следственном изоляторе без права внесения залога, сообщает Национальная полиция Украины.

Правоохранители также переквалифицировали дело. Теперь всех участников нападения подозревают в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Согласно части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее главному подозреваемому инкриминировали пытки малолетней и вымогательство средств.

Заседание проходит в закрытом режиме. Прокуроры настаивают, чтобы подозреваемый был заключен под стражу.

По словам правоохранителей, они проводят быстрое и беспристрастное расследование, чтобы установить всех участников конфликта. К ответственности обещают привлечь каждого причастного, возможно, также и родителей подростков.

Полиция проверяет, не связано ли избиение с наркотиками, но доказательств этого пока нет. Также у правоохранителей нет информации, что родители причастных работают в органах местного самоуправления, исполнительной власти или в правоохранительных структурах.

Следствие еще устанавливает, какую роль в конфликте играли другие участники происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Черновцах двое нетрезвых подростков избили студента в общежитии и сняли видео. Выяснилось, что потерпевший сам впустил нападающих в свою комнату.