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Имеет третий уровень устойчивости к боевому стрессу, но служить не хочет: что решил суд в отношении мужчины, отказавшегося от мобилизации

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Суд в Тернопольской области призвал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу Новость обновлена 23 января 2025, 22:44
Суд в Тернопольской области призвал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу. Фото Коллаж "Телеграфа"

На суде мужчина признал свою вину

Кременецкий районный суд Тернопольской области признал виновным гражданина Украины по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от призыва на военную службу в особый период) и назначил ему три года лишения свободы.

Текст приговора опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений. По данным материалов дела, 07 марта 2024 года в 15:45 мужчина получил повестку с требованием прибыть 08.03.2024 в 06:00 на пункт сбора для дальнейшей отправки в военную часть.

Обвиняемый, которого до этого признали пригодным к несению военной службы, не имел правовых оснований на получение отсрочки от мобилизации. Он не явился в указанный день и время: в приговоре сказано, что у мужчины не было уважительных причин.

Также он не сообщил ТЦК о причинах своей неявки.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что у обвиняемого в соответствии с регистрационным бланком "Адаптивность 200" (используется Силами обороны Украины для определения социально-психологических и психологических характеристик личности, отражающих интегральные особенности психического и социального развития — Ред.) был обнаружен третий уровень устойчивости к боевому стрессу. Это минимально отвечает требованиям, предъявляемым к военнослужащим в условиях боевой деятельности, а значит, позволяет проходить военную службу.

Однако обвиняемый решил не идти служить. На суде он признал свою вину и раскаялся.

Как сообщал "Телеграф" ранее, суд в Черниговской области признал виновным гражданина Украины в уклонении от призыва на военную службу. При этом ранее мужчина был признан "ограниченно годным".

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