На Coca-Cola и Sprite потратили большую сумму: один из портов Украины провел странный тендер

Всего в тендере около 8100 бутылок безалкогольных напитков.

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" закупил безалкогольных напитков на сумму почти 200 тысяч гривен. Соответствующий тендер выиграла компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед". До 31 декабря 2024 года она должна была поставить порту 8100 бутылок безалкогольных напитков.

Согласно документации закупки, порт заказал разные виды напитков общей стоимостью 199 962 гривны по НДС. До конца 2024 года поставщик должен был доставить продукцию на улицу Береговую, 13 в городе Южный Одесской области. Соответствующее объявление размещено на площадке Zakupivli.

Наибольший объем заказа приходится на Coca-Cola – 1200 бутылок объемом 0,5 литра, столько же по 0,75 литра и 1,75 литра. Также заказали по 600 бутылок Sprite и Fanta разного объема – от 0,33 до 0,75 литра.

В список закупок вошли также холодные чаи Fuzetea. Порт заказал 300 бутылок объемом 0,5 литра и 300 бутылок литрового формата, как черного, так и зеленого чая в ассортименте. Пока неизвестно, для чего работникам порта такое количество напитков.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о другом, не менее странном тендере. "Киевводоканал" потратил два миллиона на туалетную бумагу и носовые платки.