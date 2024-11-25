На Донбассе планируют отремонтировать дорогу неподалеку от фронта за почти 4 млн гривен

Планируется полностью поменять асфальт и убрать мусор

В Покровском районе Донецкой области, где продолжается наступление российских войск, планируют провести ремонт автомобильной трассы с асфальтобетонным покрытием.

Об этом говорится на портале закупок zakupivli.pro. Работу по ремонту автодороги с асфальтобетонным покрытием, которая расположена возле трассы Т0514 и проходит через село Золотой Колодезь на землях Шаховского сельсовета, планируют завершить до 31 декабря 2024 года.

Ожидаемая сумма работ — 3 900 000,00 гривен с учетом налога на добавленную стоимость. Заказчиком торгов выступил Шаховский сельский совет.

В тендерной документации указаны следующие виды работ, которые планируются осуществить:

снятие асфальтобетонных покрытий дорог с помощью машин для холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий отдельными местами площадью до 10 м2 шириной фрезеровки 500 мм и глубиной фрезерования 50 мм;

устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из шлака доменного отвального сталеплавильного;

устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня шлакового;

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2;

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм, площадью ремонта свыше 5 м2 до 25 м2;

погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,25 м3;

перевозка мусора до 10 км.

Село Золотой Колодезь, через которое проходит участок трассы Т0514, расположено на севере Донецкой области. До российско-украинской войны тут проживало 910 человек (данные переписи населения 2001 года — Ред.). В селе Шахово, которое до декоммунизации называлось Октябрьское, проживало 899 человек (данные переписи населения 2001 года — Ред.).

Трасса Т0514 проходит по территории Покровского и Краматорского районов и является автотрассой территориального значения в Донецкой области. Ее общая длинна — 59,4 км: она проходит через Лиман — Райгородок — Славянск — Краматорск — Доброполье.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на территории Краматорского района Донецкой области решили отремонтировать участок автомобильно дороги общей протяженностью 15,6 км. Ожидаемая стоимость работ составляет 112,5 миллиона гривен. А это почти 7 млн грн за километр.