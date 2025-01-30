Чтобы подзаработать, нужен только телефон. В Украине студентам предлагают хорошую вакансию
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Сотрудника ищут на удаленку
В Украине появляется все больше интересных и заманчивых вакансий для студентов. Благодаря этому все желающие могут получить полезный опыт и заработать неплохие деньги.
К примеру, в Черновцах появилась вакансия на должность контент-менеджера, который должен снимать видеообзоры на различные товары. Зарплату при этом предлагают в пределах 15-25 тысяч гривен.
Такое объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. Работодатель предлагает гибкий график и ежедневные выплаты.
Так, на удаленною работу ищут креативного и активного молодого человека для съемки видеообзоров на товары для соцсетей. Снимать обзоры можно как по заранее прописанному сценарию, так и на собственное усмотрение.
Представлять товары аудитории обязательно нужно интересно и понятно.
Какие условия предлагает компания:
- Оплата ежедневно: 15 000 — 20 000 грн/мес
- Удаленная работа из любой точки мира
- Гибкий график (можно работать тогда, когда удобно)
- Поддержка от команды.
Требования к кандидату:
- Умение снимать видео на смартфон
- Грамотная украинская речь и приятная дикция
- Активность и креативность
- Желание развиваться.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине предлагают работу с высокой зарплатой для студентов без опыта. Кандидата ищут по всей стране, но работать придется неподалеку Шостки (Сумская область).