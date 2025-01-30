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Чтобы подзаработать, нужен только телефон. В Украине студентам предлагают хорошую вакансию

Автор
Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
Работа для студентов Новость обновлена 30 января 2025, 19:59
Работа для студентов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сотрудника ищут на удаленку

В Украине появляется все больше интересных и заманчивых вакансий для студентов. Благодаря этому все желающие могут получить полезный опыт и заработать неплохие деньги.

К примеру, в Черновцах появилась вакансия на должность контент-менеджера, который должен снимать видеообзоры на различные товары. Зарплату при этом предлагают в пределах 15-25 тысяч гривен.

Такое объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. Работодатель предлагает гибкий график и ежедневные выплаты.

Так, на удаленною работу ищут креативного и активного молодого человека для съемки видеообзоров на товары для соцсетей. Снимать обзоры можно как по заранее прописанному сценарию, так и на собственное усмотрение.

Представлять товары аудитории обязательно нужно интересно и понятно.

Какие условия предлагает компания:

  • Оплата ежедневно: 15 000 — 20 000 грн/мес
  • Удаленная работа из любой точки мира
  • Гибкий график (можно работать тогда, когда удобно)
  • Поддержка от команды.

Требования к кандидату:

  • Умение снимать видео на смартфон
  • Грамотная украинская речь и приятная дикция
  • Активность и креативность
  • Желание развиваться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине предлагают работу с высокой зарплатой для студентов без опыта. Кандидата ищут по всей стране, но работать придется неподалеку Шостки (Сумская область).

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