Украина нашла, как сбивать российские КАБы. Что рассказали в Воздушных Силах

Для врага это будет неожиданностью

Украинские военные смогли сбить управляемую авиационную бомбу в Запорожье. В последнее время россияне часто атакуют город именно таким оружием.

Это уже не первый случай уничтожения такого средства авиационного поражения. Об этом в комментарии изданию рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что управляемые авиационные бомбы бывают разных типов, с разной боевой частью. Россияне применяют их с самолетов тактической авиации, не заходя в зону поражения нашей ПВО, то есть они запускают эти бомбы с дистанции.

Однако Воздушные силы применяют разные методы противодействия тактической авиации, применяемой КАБ.

"Для противодействия этой угрозе требуется комплексный подход — как использование средств наземного ПВО, так и авиационной компоненты, чтобы как можно дальше отгонять носителей этих КАБов", — рассказал Игнат.

В Воздушных силах не уточнили, как удалось поразить авиабомбу, которая вчера была сбита над Запорожьем. Там напомнили, что за 2024 год враг применил против Украины 39 950 управляемых авиационных бомб разных типов.

"Телеграф" решил лично спросить у Юрия Игната, где такие КАБы сбивают и каким оружием. Он не стал уточнять места применения оружия против КАБов, но согласился, что это должно стать для врага неожиданностью.

Напомним, до этого в соцсетях распространилась информация о том, что утром четверга, 6 февраля, во время вражеской авиационной атаки по Запорожью против российской бомбы было применено экспериментальное оружие.

Российская армия активно использует управляемые авиационные бомбы. От них страдают не только военные на линии фронта, но и гражданские граждане в городах, до которых они долетают. Харьковщина, Херсонщина, Черниговщина, Сумщина, Донецкая область, Запорожье и Луганщина ежедневно ощущают на себе мощность этих авиаударов. Россия ударила КАБами по многоэтажке в Харькове, попали и по центру города — пострадали не менее 25 человек. В Запорожье атака убила по меньшей мере 9 человек — "прилетело" вблизи онкоцентра.

Ранее "Телеграф" писал, почему Россия уменьшила число обстрелов.