Гурт Kalush Orchestra відмовився підтримати збір коштів для ЗСУ: що йому відповіли українці

Звезды и украинцы очень возмутились поведением

Победитель "Евровидения-2022" украинская группа Kalush Orchestra впервые после скандала со сбором для ВСУ вышла на связь. Накануне блогер Алина Солнцева заявила, что группа отказалась поддержать ее сбор средств на дрон "Дзига" для украинских военных.

В своем фотоблоге артисты опубликовали извинения за такую коммуникацию и негатив. Они сразу отметили, что никогда не стояли в стороне и в течение трех лет активно помогали Украине во время войны.

"Вчера мы получили много негатива по вопросу "донатим ли мы?". Спойлер: да, около более 80 млн грн за три последних года мы аккумулировали для Сил обороны Украины (СОУ), среди которых были и собственные средства. Во-первых, хотим принести свои извинения. Нам действительно жаль, что наши слова и коммуникация принесли столько негатива. Простите!", — написали Kalush Orchestra.

Группа объяснила, что в течение всего времени сотрудничала с благотворительными фондами и способствовала помощи как военным, так и гражданскому населению, пострадавшему от действий оккупантов.

"Во-вторых, мы передавали и будем передавать очень много разной помощи для фондов и организаций, помогающих СОУ и гражданскому населению. Калуш не донатит на дроны? Это абсолютно не соответствует действительности. Вместе с фондом Сергея Притулы мы получили 40 млн+ грн с продажи панамы и кубка с "Евровидения" и направили их на закупку БпЛА PD-2. Собрали 5 млн грн на реабилитацию защитников Мариуполя. После подрыва Каховской дамбы мы собрали средства на установку очистных сооружений для Херсонской больницы. Помогли обеспечить ремонт 4000 авто для ТРО и сотни других инициатив", — отчитались звезды.

Победители "Евровидения-2022" также отметили, что вполне осознают, что работают и создают музыку благодаря украинским военным. Поэтому и в дальнейшем активно будут продолжать помогать, но все же будут концентрировать свое внимание на помощи СОУ и гражданскому населению.

"Да, мы поддерживаем практически все направления помощи и СОУ, и гражданскому населению. Да, мы поддерживаем закупку аптечек, турникетов, кровоостанавливающих, раций, старлинков, оптики, БпЛА, ПНБ, генераторов, зарядных станций, авто, РЭБов, другого снаряжения. Так, мы поддерживаем детей, пострадавших от войны, реабилитацию раненых, протезирование для бойцов, потерявших конечности. Это не только деньги со сборов и аукционов, но, конечно, и наши собственные средства. Мы хорошо понимаем, благодаря кому можем заниматься творчеством, благодаря кому еще стоят украинские города и села и благодаря кому мы до сих пор вообще живы. Да, поддержка именно по вышеупомянутым направлениям — это наша позиция, и мы не отрекаемся от нее. Конечно, мы стараемся информационно освещать инициативы, с которыми к нам обращаются, если они не противоречат нашим принципам, о чем мы говорим открыто", — добавили артисты.

Что интересно, в смс-сообщении блогера Алины Солнцевой представители указали, что группа "не публикует и не распространяет информацию о собраниях, касающихся оружия". А в посте пишет, что помогают оружием.

Это вызвало волну возмущения не только среди самой блогера, но и среди украинцев и представителей шоу-бизнеса, которые активно поддерживают ВСУ.

Один из участников группы Курган и Agregat Рамил Насиров также отреагировал на позицию Kalush. Он пишет, что не понимает логики в том, почему нельзя разместить информацию о сборе на странице, когда сами помогают оружием.

Сама блогерша, которая просила у группы сделать репост также отреагировала на извинения. Она написала свое мнение.

"Я что-то запуталась. Если вы донатите и на дроны и на сборы, то в чем проблема сделать репост сбора на дрон? Где разыгрывается именно ваша гитара? Ведь она же будет интересна именно вашим фанатам", — говорится в ее комментарии.

"Вообще можно признать что это было тупо, коммуникация была немного не очень, извиниться и сказать что так не будете, закрыть этот сбор и все счастливы. А не пытаться как-то тыкать что было сделано. Что было, то было, очень интересует настоящее время", — написала она во второй раз.

Обычные украинцы также написали мнение по этому поводу. Они возмущены поведением группы.

Группа Kalush Orchestra — что известно о скандале

Победитель "Евровидения-2022" украинская группа Kalush Orchestra оказалась в эпицентре скандала. Дело в том, что группа отказалась распространить информацию о сборе средств на помощь ВСУ. Об этом сообщила в Instagram блогер Алина Солнцева. Именно она стала инициатором сбора на дрон "Дзига" для украинских бойцов. И одновременно решила разыграть гитару с автографами Kalush Orchestra, которую купила у музыкантов во время аукциона в Валенсии. И соответственно обратилась к группе с просьбой предоставить огласку.

В ответ Алина получила отказ. Представители музыкантов отметили, что "группа не публикует и не распространяет информацию о собраниях, касающихся оружия". Это возмутило не только блогера, но и украинцев и звезд украинского шоубиза, которые регулярно помогают армии.

Группа "Курган & Agregat" раскритиковала Kalush Orchestra за позицию и напомнила, что оружие помогает защищать сотни тысяч украинцев.

"Мы, Kalush Orchestra, зарабатываем деньги на украинцах, но не поможем им даже репостом! Потому что дрон — это оружие, которое защищает украинскую нацию от уничтожения. Мое мнение: почему-то вообще не удивлен", — высказался участник коллектива Амил Насиров.

Так же его брат, выступающий с ним в дуэте, Рамил Насиров пристыдил победителей "Евровидения-2022": "Это п*зда. Кто-то должен вас защищать, ваших родных, дома… Ежедневно гибнут лучшие украинцы, молодые парни и девушки, чтобы вы выпускали свои песни, а помогать стране н*х*й надо? Самое интересное, что там разыгрывается гитара с их автографами. И они даже это не зарепостили. Получается, что вы и не помогали никогда украинской армии, если не скидывались на оружие. Странная политика не участвовать в сборах на оружие, которое помогает защищаться от оккупантов".

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