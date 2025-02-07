Гурт Kalush Orchestra відмовився підтримати збір коштів для ЗСУ: що йому відповіли українці

Зірки та українці дуже обурились поведінкою

Переможець "Євробачення-2022" український гурт Kalush Orchestra вперше після скандалу зі збором для ЗСУ вийшов зв'язок. Напередодні блогерка Аліна Солнцева заявила, що гурт відмовився підтримати її збір коштів на дрон "Дзиґа" для українських військових.

У своєму фотоблогу артисти опублікували вибачення за таку комунікацію та негатив. Вони одразу зазначили, що ніколи не стояли осторонь і протягом трьох років активно допомагали Україні під час війни.

"Вчора ми отримали багато негативу стосовно питання "чи донатимо ми?". Спойлер: так, близько понад 80 млн грн за три останні роки ми акумулювали для Сил оборони України (СОУ), серед яких були і власні кошти. По-перше, хочемо принести свої вибачення. Нам справді шкода, що наші слова і комунікація принесли стільки негативу. Вибачте!", — написали Kalush Orchestra.

Гурт пояснив, що протягом усього часу співпрацював з благодійними фондами та сприяв допомозі як військовим, так і цивільному населенню, яке постраждало від дій окупантів.

"По-друге, ми передавали і будемо передавати дуже багато різної допомоги для фондів і організацій, що допомагають СОУ і цивільному населенню. Калуш не донатить на дрони? Це абсолютно не відповідає дійсності. Разом з фондом Сергія Притули ми отримали 40 млн+ грн з продажу панами і кубку з "Євробачення" та спрямували їх на закупівлю БпЛА PD-2. Зібрали 5 млн грн на реабілітацію захисників Маріуполя. Після підриву Каховської дамби ми зібрали кошти на установку очисних споруд для Херсонської лікарні. Допомогли забезпечити ремонт 4000 авто для ТРО та сотні інших ініціатив", — відзвітували зірки.

Переможці "Євробачення-2022" також зазначили, що цілком усвідомлюють, що працюють та створюють музику завдяки українським військовим. Тому й надалі активно продовжуватимуть допомагати, але все ж концентруватимуть свою увагу на допомозі СОУ та цивільному населенню.

"Так, ми підтримуємо практично усі напрямки допомоги і СОУ, і цивільному населенню. Так, ми підтримуємо закупівлю аптечок, турнікетів, кровоспинних, рацій, старлінків, оптики, БпЛА, ПНБ, генераторів, зарядних станцій, авто, РЕБів, іншого спорядження. Так, ми підтримуємо дітей, які постраждали від війни, реабілітацію поранених, протезування для бійців, які втратили кінцівки. Це не лише гроші зі зборів і аукціонів, але, звісно, і наші власні кошти. Ми добре розуміємо, завдяки кому можемо займатись творчістю, завдяки кому ще стоять українські міста та села і завдяки кому ми ще досі взагалі живі. Так, підтримка саме по вищезазначених напрямках – це наша позиція, і ми не зрікаємось її. Звісно, ми намагаємось інформаційно висвітлювати ініціативи, з якими до нас звертаються, якщо вони не протирічать нашим принципам, про що ми говоримо відкрито", — додали артисти.

Що цікаво, у смс-повідомленні блогерки Аліни Солнцевої представники вказали, що гурт "не публікує та не поширює інформацію про збори, які стосуються зброї". А у пості пише, що допомагають зброєю.

Це викликало хвилю обурення не лише серед самої блогерки, а й серед українців та представників шоу-бізнесу, які активно підтримують ЗСУ.

Один з учасників гурту Курган і Agregat Раміл Насіров також відреагував на позицію Kalush. Він пише, що не розуміє логіки в тому, чому не можна розмістити інформацію про збір на сторінці, коли самі допомагають зброєю.

Сама блогерка, яка просила у групи зробити репост також відреагувала на вибачення. Вона написала свою думку.

"Я щось заплуталася. Якщо ви донатите і на дрони і на збори, то в чому проблема зробити репост збору на дрон? Де розігрується саме ваша гітара? Адже вона ж буде цікава саме вашим фанатам", — йдеться в її коментарі.

"Взагалі можна визнати що це було тупо, комунікація була трохи не дуже, вибачитися і сказати що так не будете, закрити цей збір і всі щасливі. А не намагатися якось тикати що було зроблено. Що було, те було, дуже цікавить теперішній час", — написала вона вдруге.

Звичайні українці також написали думку з цього приводу. Вони обурені поведінкою гурту.

Гурт Kalush Orchestra — що відомо про скандал

Переможець "Євробачення-2022" український гурт Kalush Orchestra опинився в епіцентрі скандалу. Річ у тім, що гурт відмовився поширити інформацію про збір коштів на допомогу ЗСУ. Про це повідомила в Instagram блогерка Аліна Солнцева. Саме вона стала ініціаторкою збору на дрон "Дзиґа" для українських бійців. І водночас вирішила розіграти гітару з автографами Kalush Orchestra, яку купила у музикантів під час аукціону у Валенсії. І відповідно звернулася до гурту з проханням надати розголосу.

У відповідь Аліна отримала відмову. Представники музикантів зазначили, що "гурт не публікує та не поширює інформацію про збори, які стосуються зброї". Це обурило не лише блогерку, але й українців та зірок українського шоубізу, які регулярно допомагають армії.

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