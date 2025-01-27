На 20 лет младше: у настоятеля мужского монастыря УПЦ МП нашли жену, детали скандала — СМИ

"Телеграфу" отказались комментировать скандал

В селе Мильцы Ковельского района, в Свято-Николаевском Милецком мужском монастыре Владимир-Волынской епархии УПЦ МП, разворачивается скандал. 61-летний наместник монастыря, архимандрит Леонтий (в миру Виктор Иванович Бурко), якобы пытается скрыть нарушение целибата.

Уже более года он может совместно проживать с 39-летней женщиной, на которой, вероятно, тайно женился за границей, пытаясь избежать осуждения духовенства и общины. По словам местных жителей, данная пара проживает вместе в доме священника в селе Мильцы уже больше года, пишет издание Буг.

Односельчане заявляют, что женщина, которая ранее была в браке и имеет двоих детей, успела прописаться в доме своего избранника. А также изменить свою фамилию и имя на Бурко.

Однако соседи не замечали пышной свадьбы между парой, но отметили, что в прошлом году они выезжали за границу, где могли, вероятно, пожениться и провести медовый месяц. Таким образом, они избежали осуждения среди православных христиан и духовенства региона, скрывая эту новость.

Как известно, архимандрит Леонтий, являющийся настоятелем мужского монастыря, монахом, принял целибат (жизнь без брака или сексуальных отношений). Взявшись за границей, он, таким образом, хотел скорее скрыть данные относить и избежать ответственности за нарушение церковных законов.

"Телеграф" пытался связаться с представителями Владимир-Волынской епархии. Заместитель епархии архимандрит Сава (Мякота), телефон которого был указан на сайте, категорически отказался общаться с журналистами. Кроме того, мы пытались связаться с высокопреосвященным митрополитом Владимиром. Он сказал обращаться к тем, кто эту статью написал.

Что такое целибат

Целибат (от лат. caelebs — неженатый, холостяк) — так называемое "безбрачие" духовенства, известное в восточном и западном христианстве. Фактически это добровольный акт, высоко оцененный, ставший существенным признаком монашеской жизни. Впоследствии аскетические идеалы одержали верх в Западной Католической Церкви, и убеждение в несоединении супругов и активного пастырства распространилось на Запад и Восток. Однако попытка Никейского собора в 325 г. запретить женатым священникам оставаться в супружеском состоянии после рукоположения была отвергнута.

В Украине целибат (обет безлюбия) имеет ограниченное распространение и преимущественно касается духовенства разных христианских конфессий.

Среди мирового населения Украины целибат, как сознательный выбор образа жизни, не является расширенным явлением. Украинское общество традиционно ориентировано на семейные ценности и брак.

Ранее "Телеграф" писал, что суд наказал священника УПЦ (МП) за восхваление Путина.